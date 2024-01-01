Максимальна ціна за сім років: в Україні здорожчав популярний овоч

Максимальна ціна за сім років: в Україні здорожчав популярний овоч
В Україні тепличні комбінати підвищують ціни на томати. Однією з причин стало суттєве зниження пропозиції тепличних овочів на ринку, попит на які залишається досить стабільним.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Виробники зазначили, що вибірки томатів у тепличних комбінатах скоротилися через прохолодну погоду і середньодобову температуру повітря, яка поступово знижується.
Так, станом на 11 жовтня, тепличні помідори надходили у продаж по 55-65 грн/кг ($1,33-1,58/кг), залежно від якості та обсягу запропонованої партії. Це в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти підкреслили, що нові ціни в даному сегменті ринку залишаються найвищими, як мінімум за останні сім років моніторингу.

За словами продавців, причиною такої ситуації є обмежена пропозиція томату на ринку.

"Більшість дрібних виробників зараз практично завершили реалізацію і пропонують томати тільки дрібним оптом, водночас якість такої продукції часто невисока. Водночас збори у стаціонарних теплицях також залишаються малооб'ємними, тому комбінати відпускають продукцію також невеликими партіями", – йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що наразі томати закритого ґрунту в Україні вже коштують у середньому на 22% дорожче, ніж за аналогічний період 2023 року. Багато виробників повідомили про намір вже наступного тижня зробити чергові спроби підвищити ціни в даному сегменті, оскільки навіть після подорожчання попит на помідори залишається досить високим.

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Теги: помідори, Луцьк, ціни
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