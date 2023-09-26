Скільки у Луцьку коштує перець чилі





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На ринку «Варшавський», що розташований на вулиці Карпенка-Карого, 1 у Луцьку, перець чилі продають оптом, небагато продавців погоджуються зважити 2-3 перчинки. Якщо купують 4-5 кілограмів, то вартість буде 70 гривень за кіло. Якщо ж покупець бере ящик - ціна становитиме 60 гривень за кілограм перцю чилі. У ящику в середньому поміщається 20 кілограмів.



Здебільшого перець чилі ящиками купують для консервування на зиму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перець чилі - унікальний продукт, який додає стравам пікантності, позитивно впливає на імунітет людини, сприяє схудненню, полегшує стан при мігрені.Про це пише ВСН На ринку «Варшавський», що розташований на вулиці Карпенка-Карого, 1 у Луцьку, перець чилі продають оптом, небагато продавців погоджуються зважити 2-3 перчинки. Якщо купують 4-5 кілограмів, то вартість буде 70 гривень за кіло. Якщо ж покупець бере ящик - ціна становитиме 60 гривень за кілограм перцю чилі. У ящику в середньому поміщається 20 кілограмів.Здебільшого перець чилі ящиками купують для консервування на зиму.

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