Скільки у Луцьку коштує перець чилі
13 жовтень, 23:18
Перець чилі - унікальний продукт, який додає стравам пікантності, позитивно впливає на імунітет людини, сприяє схудненню, полегшує стан при мігрені.
Про це пише ВСН.
На ринку «Варшавський», що розташований на вулиці Карпенка-Карого, 1 у Луцьку, перець чилі продають оптом, небагато продавців погоджуються зважити 2-3 перчинки. Якщо купують 4-5 кілограмів, то вартість буде 70 гривень за кіло. Якщо ж покупець бере ящик - ціна становитиме 60 гривень за кілограм перцю чилі. У ящику в середньому поміщається 20 кілограмів.
Здебільшого перець чилі ящиками купують для консервування на зиму.
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Про це пише ВСН.
На ринку «Варшавський», що розташований на вулиці Карпенка-Карого, 1 у Луцьку, перець чилі продають оптом, небагато продавців погоджуються зважити 2-3 перчинки. Якщо купують 4-5 кілограмів, то вартість буде 70 гривень за кіло. Якщо ж покупець бере ящик - ціна становитиме 60 гривень за кілограм перцю чилі. У ящику в середньому поміщається 20 кілограмів.
Здебільшого перець чилі ящиками купують для консервування на зиму.
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