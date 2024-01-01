На війні з окупантами загинув Герой з Волині

На війні з російськими окупантами загинув житель села Воєгоща Камінь-Каширської громади Анатолій Йосипович Балицький 1966 року народження.Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської громади у Фейсбуці.Життя захисника трагічно і передчасно обірвалося 13 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області, де він захищав українську державу.«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття родині Героя та бажає сил, витримки й терпіння в цей гіркий час. Нехай Господь прийме в свої обійми нашого оборонця», - йдеться у дописі.Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом захисника у рідне село повідомимо згодом.