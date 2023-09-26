Скільки у Луцьку коштує цибуля на ринку
Сьогодні, 20:38
На ринках Луцька одна з найпоширеніших покупок в цей період - цибуля. Продавці з найвіддаленіших куточків регіону везуть вирощені на власному городі овочі, аби ті, хто не має свого господарства, змогли придбати та заготовити цибулю на зиму.
Скільки коштує мішок цибулі та як правильно підготувати овоч для довгого зберігання, дізнавалися журналісти ВСН.
Минулоріч вартість цибулі на ринках міста становила від 10 гривень за кілограм, залежно від сорту. Нині ж цибуля у роздріб в середньому вартує 15 гривень.
На ринку «Варшавський», що розташований на вулиці Карпенка-Карого, 1 у Луцьку, оптовики продають цибулю маленького розміру за 11 гривень, а середнього - 13 гривень за кілограм. Така вартість є актуальною при умові купівлі великої сітки.
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Скільки коштує мішок цибулі та як правильно підготувати овоч для довгого зберігання, дізнавалися журналісти ВСН.
Минулоріч вартість цибулі на ринках міста становила від 10 гривень за кілограм, залежно від сорту. Нині ж цибуля у роздріб в середньому вартує 15 гривень.
На ринку «Варшавський», що розташований на вулиці Карпенка-Карого, 1 у Луцьку, оптовики продають цибулю маленького розміру за 11 гривень, а середнього - 13 гривень за кілограм. Така вартість є актуальною при умові купівлі великої сітки.
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