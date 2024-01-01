Якою буде погода в Луцьку і на Волині у понеділок, 14 жовтня

Якою буде погода в Луцьку і на Волині у понеділок, 14 жовтня
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Луцьку протримаються до пізнього вечора. Ввечері очікується дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

У Луцьку хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11° тепла.

На території Волинської області хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12° тепла.

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Теги: Волинь, погода, Луцьк
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