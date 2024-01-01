Німеччина не передаватиме Україні «велику військову техніку»





Після відправлення 18 танків Leopard 2 для потреб ЗСУ подальших постачань не буде. Про це повідомляє Bild з посиланням на внутрішній документ Міноборони Німеччини, - пише



При цьому, за інформацією видання, у розпорядженні Бундесверу залишається близько 300 одиниць такої техніки.



Це ж стосується й бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та іншої техніки.



За інформацією Bild, у Міноборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе "почати наступ для звільнення своїх територій".



Видання зазначає, що президент Володимир Зеленський нещодавно здійснив серію візитів до країн Європи з презентацією плану перемоги. Він прагне отримати термінову підтримку у війні з Росією. Однак, без допомоги західних країн втілити цей план у життя буде складно. А пошук Україною підтримки на Заході натрапляє на труднощі.



За даними BILD, президент Зеленський висунув дві основні вимоги, зокрема й канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. По-перше, він просить дозволити використовувати західну зброю по стратегічних цілях у глибині Росії. Для цього влада України наполягає на постачанні далекобійної зброї, зокрема, ракет Storm Shadow з Великої Британії, Scalp EG з Франції та Taurus з Німеччини. По-друге, Зеленський хоче запустити прискорений процес вступу України до НАТО включно з гарантіями безпеки щодо Росії.



За інформацією журналістів, ці вимоги в Берліні сприйняли без ентузіазму. Шольц нібито не відмовив однозначно президенту Зеленському, але й не дав позитивної відповіді. Представник уряду ФРН відмовився повідомляти виданню подробиці, пославшись на конфіденційність переговорів канцлера і президента України.



Нещодавня заява Шольца про новий пакет військової допомоги для України при детальнішому розгляді, на думку журналістів, теж виявляється сумнівною, оскільки зброя, про яку оголосили 11 жовтня, вже була обіцяна Києву і профінансована у 2023 році.



До кінця 2024 року Німеччина за підтримки Бельгії, Данії і Норвегії поставить в Україну ще один пакет військової допомоги на €1,4 млрд. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.



За словами Шольца, у новий пакет внесли також системи протиповітряної оборони IRIS-T і Skynex, зенітні самохідні установки Gepard, керовані гаубиці, броньовані авто, бойові дрони, радари і боєприпаси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німецька армія (Бундесвер) більше не передаватиме Силам оборони України "велику військову техніку".Після відправлення 18 танків Leopard 2 для потреб ЗСУ подальших постачань не буде. Про це повідомляє Bild з посиланням на внутрішній документ Міноборони Німеччини, - пише Gazeta ua При цьому, за інформацією видання, у розпорядженні Бундесверу залишається близько 300 одиниць такої техніки.Це ж стосується й бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та іншої техніки.За інформацією Bild, у Міноборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе "почати наступ для звільнення своїх територій".Видання зазначає, що президент Володимир Зеленський нещодавно здійснив серію візитів до країн Європи з презентацією плану перемоги. Він прагне отримати термінову підтримку у війні з Росією. Однак, без допомоги західних країн втілити цей план у життя буде складно. А пошук Україною підтримки на Заході натрапляє на труднощі.За даними BILD, президент Зеленський висунув дві основні вимоги, зокрема й канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. По-перше, він просить дозволити використовувати західну зброю по стратегічних цілях у глибині Росії. Для цього влада України наполягає на постачанні далекобійної зброї, зокрема, ракет Storm Shadow з Великої Британії, Scalp EG з Франції та Taurus з Німеччини. По-друге, Зеленський хоче запустити прискорений процес вступу України до НАТО включно з гарантіями безпеки щодо Росії.За інформацією журналістів, ці вимоги в Берліні сприйняли без ентузіазму. Шольц нібито не відмовив однозначно президенту Зеленському, але й не дав позитивної відповіді. Представник уряду ФРН відмовився повідомляти виданню подробиці, пославшись на конфіденційність переговорів канцлера і президента України.Нещодавня заява Шольца про новий пакет військової допомоги для України при детальнішому розгляді, на думку журналістів, теж виявляється сумнівною, оскільки зброя, про яку оголосили 11 жовтня, вже була обіцяна Києву і профінансована у 2023 році.До кінця 2024 року Німеччина за підтримки Бельгії, Данії і Норвегії поставить в Україну ще один пакет військової допомоги на €1,4 млрд. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.За словами Шольца, у новий пакет внесли також системи протиповітряної оборони IRIS-T і Skynex, зенітні самохідні установки Gepard, керовані гаубиці, броньовані авто, бойові дрони, радари і боєприпаси.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію