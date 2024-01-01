ЗСУ ймовірно вперше збили російський Су-34 за допомогою F-16, – ISW
Сьогодні, 18:01
Російський винищувач Су-34, про падіння якого заявляли російські блогери, міг бути збитим українським літаком F-16.
Про це пише видання "Українські новини", посилаючись на Інститут вивчення війни.
Там нагадали, що 12 жовтня блогер, який пише про російські військові літаки, повідомив про втрату літака Су-34. Коли це сталося і де, він не повідомив. Проте додав, що екіпаж винищувача загинув.
Інші військові блогери припустили, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку.
Російський Telegram-канал, яким, як стверджується, керують російські повітряно-десантні офіцери та штаб російського угруповання сил "Днепр", повідомив, що український винищувач F-16, імовірно, збив російський винищувач Су-34, коли останній скидав фугасні авіабомби (ФАБ) з уніфікованими модулями планування та корекції (UMPC) на відстань близько 50 кілометрів від лінії фронту. Проте пізніше цей Telegram-канал видалив інформацію, написавши, що винищувач впав через технічну несправність або помилку пілота, який міг бути втомлений та виснажений.
"ISW не може самостійно підтвердити заяву Telegram-каналу. Однак якщо це підтвердиться, інцидент стане першим українським збиттям російського пілотованого літака з наданого Заходом винищувача F-16", — йдеться у звіті.
На поточний момент Генштаб ЗСУ не підтвердив, але й не спростував збиття Су-34.
Якщо збиття російського Су-34 підтвердиться, то це буде перший відомий випадок, коли надані західними партнерами літаки F-16 вражають російський літак.
Нагадаємо, російський блогер Fighterbomber опублікував некролог стосовно екіпажу винищувача Су-34, не надавши подробиць його загибелі.
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Про це пише видання "Українські новини", посилаючись на Інститут вивчення війни.
Там нагадали, що 12 жовтня блогер, який пише про російські військові літаки, повідомив про втрату літака Су-34. Коли це сталося і де, він не повідомив. Проте додав, що екіпаж винищувача загинув.
Інші військові блогери припустили, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку.
Російський Telegram-канал, яким, як стверджується, керують російські повітряно-десантні офіцери та штаб російського угруповання сил "Днепр", повідомив, що український винищувач F-16, імовірно, збив російський винищувач Су-34, коли останній скидав фугасні авіабомби (ФАБ) з уніфікованими модулями планування та корекції (UMPC) на відстань близько 50 кілометрів від лінії фронту. Проте пізніше цей Telegram-канал видалив інформацію, написавши, що винищувач впав через технічну несправність або помилку пілота, який міг бути втомлений та виснажений.
"ISW не може самостійно підтвердити заяву Telegram-каналу. Однак якщо це підтвердиться, інцидент стане першим українським збиттям російського пілотованого літака з наданого Заходом винищувача F-16", — йдеться у звіті.
На поточний момент Генштаб ЗСУ не підтвердив, але й не спростував збиття Су-34.
Якщо збиття російського Су-34 підтвердиться, то це буде перший відомий випадок, коли надані західними партнерами літаки F-16 вражають російський літак.
Нагадаємо, російський блогер Fighterbomber опублікував некролог стосовно екіпажу винищувача Су-34, не надавши подробиць його загибелі.
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