На Волині пенсіонерка ледь не потрапила за ґрати за вирощування маку





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, - пише



Влітку цьогоріч Галина К. на власній присадибній ділянці незаконно посіяла насіння снотворного маку в кількості 890 одиниць. Далі вона вирощувала рослини, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, аж до 5 липня. Саме того дня поліція оглянула ділянку та вилучила мак.



Обвинувачена свою вину повністю визнала, щиро розкаялася і просила суворо не карати її. Пояснила, що посіяла рослини, щоб використовувати в кондитерських виробах.



Дії жінки інкримінували за ч. 2 ст. 310 КК України, тобто як незаконне вирощування снотворного маку в кількості п`ятисот і більше рослин. Відомо, що вона є пенсіонеркою, до криміналу притягується вперше, характеризується позитивно.



Суд визнав Галину К. винною і призначив три роки позбавлення волі. Але реальне покарання замінили роком іспитового строку.



Також волинянка заплатить 12 тисяч на користь держави за проведення експертизи. Вилучений мак постановили знищити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях ледь не посадили на три роки пенсіонерку, яка вирощувала мак для власних потреб.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, - пише ІА Волинські новини. Влітку цьогоріч Галина К. на власній присадибній ділянці незаконно посіяла насіння снотворного маку в кількості 890 одиниць. Далі вона вирощувала рослини, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, аж до 5 липня. Саме того дня поліція оглянула ділянку та вилучила мак.Обвинувачена свою вину повністю визнала, щиро розкаялася і просила суворо не карати її. Пояснила, що посіяла рослини, щоб використовувати в кондитерських виробах.Дії жінки інкримінували за ч. 2 ст. 310 КК України, тобто як незаконне вирощування снотворного маку в кількості п`ятисот і більше рослин. Відомо, що вона є пенсіонеркою, до криміналу притягується вперше, характеризується позитивно.Суд визнав Галину К. винною і призначив три роки позбавлення волі. Але реальне покарання замінили роком іспитового строку.Також волинянка заплатить 12 тисяч на користь держави за проведення експертизи. Вилучений мак постановили знищити.

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