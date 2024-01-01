На Волині пенсіонерка ледь не потрапила за ґрати за вирощування маку

На Волині пенсіонерка ледь не потрапила за ґрати за вирощування маку
У Ківерцях ледь не посадили на три роки пенсіонерку, яка вирощувала мак для власних потреб.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, - пише ІА Волинські новини.

Влітку цьогоріч Галина К. на власній присадибній ділянці незаконно посіяла насіння снотворного маку в кількості 890 одиниць. Далі вона вирощувала рослини, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, аж до 5 липня. Саме того дня поліція оглянула ділянку та вилучила мак.

Обвинувачена свою вину повністю визнала, щиро розкаялася і просила суворо не карати її. Пояснила, що посіяла рослини, щоб використовувати в кондитерських виробах.

Дії жінки інкримінували за ч. 2 ст. 310 КК України, тобто як незаконне вирощування снотворного маку в кількості п`ятисот і більше рослин. Відомо, що вона є пенсіонеркою, до криміналу притягується вперше, характеризується позитивно.

Суд визнав Галину К. винною і призначив три роки позбавлення волі. Але реальне покарання замінили роком іспитового строку.

Також волинянка заплатить 12 тисяч на користь держави за проведення експертизи. Вилучений мак постановили знищити.

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Теги: Волинь, суд
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