На трасі Ковель–Київ зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО

На трасі Ковель–Київ зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
Волинські рятувальники ліквідовували наслідки ДТП на трасі Ковель-Київ.

Про це повідомляють у ДСНС Волині.

13 жовтня о 13:05 поблизу села Волошки, Ковельського району на трасі Ковель-Київ сталася ДТП за участі легкового та вантажного автомобіля.
На місце події прибули рятувальники 4 державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель, які від’єднали акумуляторну батарею та надавали допомогу постраждалим.
На трасі Ковель–Київ зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО

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Теги: Волинь, Київ-Ковель, аварія
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