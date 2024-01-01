На трасі Ковель–Київ зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 16:33
Волинські рятувальники ліквідовували наслідки ДТП на трасі Ковель-Київ.
Про це повідомляють у ДСНС Волині.
13 жовтня о 13:05 поблизу села Волошки, Ковельського району на трасі Ковель-Київ сталася ДТП за участі легкового та вантажного автомобіля.
На місце події прибули рятувальники 4 державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель, які від’єднали акумуляторну батарею та надавали допомогу постраждалим.
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Про це повідомляють у ДСНС Волині.
13 жовтня о 13:05 поблизу села Волошки, Ковельського району на трасі Ковель-Київ сталася ДТП за участі легкового та вантажного автомобіля.
На місце події прибули рятувальники 4 державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель, які від’єднали акумуляторну батарею та надавали допомогу постраждалим.
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