У «Резерв+» запрацює сервіс відстрочки військовозобов'язаних

У «Резерв+» запрацює сервіс відстрочки військовозобов'язаних
У застосунку "Резерв+" невдовзі почне працювати сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку та онлайн-рекрутинг.

Про це у Фейсбуці написала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає Укрінформ.

“Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн - рекрутинг”, - анонсувала заступниця міністра.

У «Резерв+» запрацює сервіс відстрочки військовозобов'язаних



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Теги: Резерв+, відстрочка
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У «Резерв+» запрацює сервіс відстрочки військовозобов'язаних
Сьогодні, 15:17
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Сьогодні, 14:34
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