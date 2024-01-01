У «Резерв+» запрацює сервіс відстрочки військовозобов'язаних





Про це у Фейсбуці написала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає



“Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн - рекрутинг”, - анонсувала заступниця міністра.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У застосунку "Резерв+" невдовзі почне працювати сервіс з оформлення відстрочки чоловіків призовного віку та онлайн-рекрутинг.Про це у Фейсбуці написала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, передає Укрінформ. “Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн - рекрутинг”, - анонсувала заступниця міністра.

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