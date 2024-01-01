У Луцьку продають приміщення облради

У Луцьку продають приміщення облради
У центрі Луцька продають частину адміністративного приміщення, що перебуває на балансі комунальної установи «Управління будинком Волинської обласної ради».

Аукціон з продажу майна оголосила Волинська обласна рада, - повідомляє ІА Волинські новини.

Як лот виставлено частину адмінприміщення площею 150,9 кв. м, що розташоване за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 9. Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – азбестоцементні листи, перекриття – дерево, залізобетон, підлога – бетон, паркет, лінолеум, дошки.
У Луцьку продають приміщення облради

Приміщення розташоване на другому поверсі будівлі.

Як вказано, технічний стан приміщення задовільний. Приміщення забезпечено електропостачанням, водозабезпеченням, каналізацією та газом.
У Луцьку продають приміщення облради
У Луцьку продають приміщення облради
У Луцьку продають приміщення облради

Стартова ціна продажу – 3 361 062 гривні.

Рішення про продаж цього об’єкта нерухомості було прийнято Волинською облрадою на початку жовтня цього року.

Нагадаємо, в Луцькому районі у селі Козин віддавали в оренду за 1460 гривень приміщення фельдшерсько-акушерського пункту. Також ФАП можна було орендувати за 2546 гривень у селі Стобихівка Камінь-Каширського району.
У Луцьку продають приміщення облради
У Луцьку продають приміщення облради

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Теги: Волинь, Луцьк
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