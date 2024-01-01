З центру волинського міста приберуть обеліск радянським солдатам

З центру волинського міста приберуть обеліск радянським солдатам
Обеліск радянським солдатам у Володимирі перенесуть із центру на міське кладовище.

Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на prozorro.gov.ua.

Управління інфраструктури виконкому Володимирської міської ради оголосило тендер на переміщення пам’ятки культурної спадщини місцевого значення, розташованої на площі Героїв, на міське кладовище «Федорівське». Це «Могила братська радянських воїнів, пам’ятник на честь радянських воїнів, партизан та підпільників» (охоронний номер 38).

Очікувана вартість робіт – 1,014 мільйона гривень.

Перенести обеліск на міське кладовище мають до 25 грудня 2025 року.

Читати ще: У громаді на Волині не можуть декомунізувати радянський танк: що кажуть у селищній раді

Відзначимо, що раніше Володимирська міська рада зверталася до Міністерства культури та інформаційної політики України по дозвіл на перенесення обеліска. Відповідний дозвіл міськрада врешті отримала в червні цього року. Попередньо з ініціативою прибрати пам’ятник із середмістя виступав нардеп Ігор Гузь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, декомунізація, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні почнеться масштабна перевірка відстрочок
Сьогодні, 13:57
З центру волинського міста приберуть обеліск радянським солдатам
Сьогодні, 13:16
У селі біля Луцька в ДТП загинула 35-річна жінка і травмувалася дитина. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Лучанин «продавав» військовим неіснуючу амуніцію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
Черговий воєнний злочин: росіяни розстріляли 9 українських полонених воїнів
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
На Волині з центру міста приберуть радянський пам'ятник На Волині з центру міста приберуть радянський пам'ятник
15 червень, 08:25
Волинянка – у ТОП-50 найкращих вихователів за версією Global Teacher Prize 2024 Волинянка – у ТОП-50 найкращих вихователів за версією Global Teacher Prize 2024
Сьогодні, 10:23
Результати ДНК-експертизи підтвердили загибель воїна з Волині Пилипа Климука Результати ДНК-експертизи підтвердили загибель воїна з Волині Пилипа Климука
09 жовтень, 01:15
На Волині почали будувати реабілітаційний центр для військових На Волині почали будувати реабілітаційний центр для військових
18 вересень, 21:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні почнеться масштабна перевірка відстрочок
Сьогодні, 13:57
 0
З центру волинського міста приберуть обеліск радянським солдатам
Сьогодні, 13:16
 0
У селі біля Луцька в ДТП загинула 35-річна жінка і травмувалася дитина. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 0
Лучанин «продавав» військовим неіснуючу амуніцію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
 0
Черговий воєнний злочин: росіяни розстріляли 9 українських полонених воїнів
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8