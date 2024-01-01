З центру волинського міста приберуть обеліск радянським солдатам

Обеліск радянським солдатам у Володимирі перенесуть із центру на міське кладовище.Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на prozorro.gov.ua.Управління інфраструктури виконкому Володимирської міської ради оголосило тендер на переміщення пам’ятки культурної спадщини місцевого значення, розташованої на площі Героїв, на міське кладовище «Федорівське». Це «Могила братська радянських воїнів, пам’ятник на честь радянських воїнів, партизан та підпільників» (охоронний номер 38).Очікувана вартість робіт – 1,014 мільйона гривень.Перенести обеліск на міське кладовище мають до 25 грудня 2025 року.Читати ще: У громаді на Волині не можуть декомунізувати радянський танк: що кажуть у селищній радіВідзначимо, що раніше Володимирська міська рада зверталася до Міністерства культури та інформаційної політики України по дозвіл на перенесення обеліска. Відповідний дозвіл міськрада врешті отримала в червні цього року. Попередньо з ініціативою прибрати пам’ятник із середмістя виступав нардеп Ігор Гузь.