Лучанин «продавав» військовим неіснуючу амуніцію. ВІДЕО
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За шахрайську схему лучанин втрапив на лаву підсудних. Чоловік в інтернеті продавав товари, яких насправді не було. Чимало людей потрапили на гачок та тепер вимагають покарання винуватцю.
Про це повідомляє ІА "Волинські новини".
У справі є чималий список потерпілих, які повелися на таку схему й лишилися ні з чим. Зараз обвинувачений під вартою чекає на вирок суду.
«Особа, зловживаючи довірою наших громадян, викладала інформацію через торгові майданчики, де нібито продавала майно й речі, у тому числі військовий одяг для наших захисників. Коли особа отримала кошти, то, ясна річ, жодного одягу і спорядження не відправляла, а заволоділа грошима. Крім того, знаючи, що його можуть викрити, він вирішив скоїти нові схеми. Зокрема втручався в обчислювальну техніку та отримував персональні дані знайомих, щоб гроші надходили на їхні банківські картки», – зазначив прокурор Микола Приймак.
Раніше вже досліджували письмові докази та слухали покази свідків. Зараз справа дійшла до судових дебатів. Сторона обвинувачення просила суд призначити покарання у вигляді позбавлення волі.
«Обвинувачений вину визнав, підтвердив обставини, не заперечував факти. Однак, враховуючи кількість правопорушень, суму збитків і наживу на військових, прошу визнати його винним і призначити п’ять років ув’язнення», – просив прокурор.
Представниця потерпілих погодилася з прокурором і також наполягала на реальному терміні. Сам же обвинувачений провину в скоєному повністю визнав та просив суд суворо його не карати.
«Так склалися обставини, що, на жаль, за останній час я не зміг відшкодувати частину збитків. Бо паралельно в мене також триває кримінальне провадження, у якому суд обрав тримання під вартою. Прошу мене суворо не карати», – заявив обвинувачений.
Як зауважив прокурор Микола Приймак, реальний термін ув’язнення є справедливим покаранням, аби чоловік зробив для себе висновки. Надалі заплановано останнє слово обвинуваченого та вирок суду.
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Про це повідомляє ІА "Волинські новини".
У справі є чималий список потерпілих, які повелися на таку схему й лишилися ні з чим. Зараз обвинувачений під вартою чекає на вирок суду.
«Особа, зловживаючи довірою наших громадян, викладала інформацію через торгові майданчики, де нібито продавала майно й речі, у тому числі військовий одяг для наших захисників. Коли особа отримала кошти, то, ясна річ, жодного одягу і спорядження не відправляла, а заволоділа грошима. Крім того, знаючи, що його можуть викрити, він вирішив скоїти нові схеми. Зокрема втручався в обчислювальну техніку та отримував персональні дані знайомих, щоб гроші надходили на їхні банківські картки», – зазначив прокурор Микола Приймак.
Раніше вже досліджували письмові докази та слухали покази свідків. Зараз справа дійшла до судових дебатів. Сторона обвинувачення просила суд призначити покарання у вигляді позбавлення волі.
«Обвинувачений вину визнав, підтвердив обставини, не заперечував факти. Однак, враховуючи кількість правопорушень, суму збитків і наживу на військових, прошу визнати його винним і призначити п’ять років ув’язнення», – просив прокурор.
Представниця потерпілих погодилася з прокурором і також наполягала на реальному терміні. Сам же обвинувачений провину в скоєному повністю визнав та просив суд суворо його не карати.
«Так склалися обставини, що, на жаль, за останній час я не зміг відшкодувати частину збитків. Бо паралельно в мене також триває кримінальне провадження, у якому суд обрав тримання під вартою. Прошу мене суворо не карати», – заявив обвинувачений.
Як зауважив прокурор Микола Приймак, реальний термін ув’язнення є справедливим покаранням, аби чоловік зробив для себе висновки. Надалі заплановано останнє слово обвинуваченого та вирок суду.
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