Лучанин «продавав» військовим неіснуючу амуніцію. ВІДЕО





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У справі є чималий список потерпілих, які повелися на таку схему й лишилися ні з чим. Зараз обвинувачений під вартою чекає на вирок суду.



«Особа, зловживаючи довірою наших громадян, викладала інформацію через торгові майданчики, де нібито продавала майно й речі, у тому числі військовий одяг для наших захисників. Коли особа отримала кошти, то, ясна річ, жодного одягу і спорядження не відправляла, а заволоділа грошима. Крім того, знаючи, що його можуть викрити, він вирішив скоїти нові схеми. Зокрема втручався в обчислювальну техніку та отримував персональні дані знайомих, щоб гроші надходили на їхні банківські картки», – зазначив прокурор Микола Приймак.



Раніше вже досліджували письмові докази та слухали покази свідків. Зараз справа дійшла до судових дебатів. Сторона обвинувачення просила суд призначити покарання у вигляді позбавлення волі.



«Обвинувачений вину визнав, підтвердив обставини, не заперечував факти. Однак, враховуючи кількість правопорушень, суму збитків і наживу на військових, прошу визнати його винним і призначити п’ять років ув’язнення», – просив прокурор.



Представниця потерпілих погодилася з прокурором і також наполягала на реальному терміні. Сам же обвинувачений провину в скоєному повністю визнав та просив суд суворо його не карати.



«Так склалися обставини, що, на жаль, за останній час я не зміг відшкодувати частину збитків. Бо паралельно в мене також триває кримінальне провадження, у якому суд обрав тримання під вартою. Прошу мене суворо не карати», – заявив обвинувачений.



Як зауважив прокурор Микола Приймак, реальний термін ув’язнення є справедливим покаранням, аби чоловік зробив для себе висновки. Надалі заплановано останнє слово обвинуваченого та вирок суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За шахрайську схему лучанин втрапив на лаву підсудних. Чоловік в інтернеті продавав товари, яких насправді не було. Чимало людей потрапили на гачок та тепер вимагають покарання винуватцю.Про це повідомляє ІА "Волинські новини" У справі є чималий список потерпілих, які повелися на таку схему й лишилися ні з чим. Зараз обвинувачений під вартою чекає на вирок суду.«Особа, зловживаючи довірою наших громадян, викладала інформацію через торгові майданчики, де нібито продавала майно й речі, у тому числі військовий одяг для наших захисників. Коли особа отримала кошти, то, ясна річ, жодного одягу і спорядження не відправляла, а заволоділа грошима. Крім того, знаючи, що його можуть викрити, він вирішив скоїти нові схеми. Зокрема втручався в обчислювальну техніку та отримував персональні дані знайомих, щоб гроші надходили на їхні банківські картки», – зазначив прокурор Микола Приймак.Раніше вже досліджували письмові докази та слухали покази свідків. Зараз справа дійшла до судових дебатів. Сторона обвинувачення просила суд призначити покарання у вигляді позбавлення волі.«Обвинувачений вину визнав, підтвердив обставини, не заперечував факти. Однак, враховуючи кількість правопорушень, суму збитків і наживу на військових, прошу визнати його винним і призначити п’ять років ув’язнення», – просив прокурор.Представниця потерпілих погодилася з прокурором і також наполягала на реальному терміні. Сам же обвинувачений провину в скоєному повністю визнав та просив суд суворо його не карати.«Так склалися обставини, що, на жаль, за останній час я не зміг відшкодувати частину збитків. Бо паралельно в мене також триває кримінальне провадження, у якому суд обрав тримання під вартою. Прошу мене суворо не карати», – заявив обвинувачений.Як зауважив прокурор, реальний термін ув’язнення є справедливим покаранням, аби чоловік зробив для себе висновки. Надалі заплановано останнє слово обвинуваченого та вирок суду.

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