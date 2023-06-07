Черговий воєнний злочин: росіяни розстріляли 9 українських полонених воїнів





Йдеться про бійців, які вимушені були здатися у полон. Про це повідомляє проєкт DeepState, - пише



"Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що пі*ари 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі населеного пункту Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу. Але змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", - йдеться у повідомленні.



За даними аналітиків, загалом ситуація у Курській області "не така радісна". Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.



"Ми обговорили дану ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Екіпажам БПЛА варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їх позиції та не нехтувати безпекою", - йдеться у повідомленні.



Як відомо, нещодавно російські окупанти вбили 16 українських військовополонених у районі селищ Миколаївка і Сухий Яр Покровського району Донецької області.



Це наймасовіший відомий випадок вбивства українських військовополонених на лінії фронту, повідомив Офіс генпрокурора.

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