Черговий воєнний злочин: росіяни розстріляли 9 українських полонених воїнів

Черговий воєнний злочин: росіяни розстріляли 9 українських полонених воїнів
Росіяни скоїли черговий воєнний злочин - розстріляли дев'ятьох українських військових на Курщині.

Йдеться про бійців, які вимушені були здатися у полон. Про це повідомляє проєкт DeepState, - пише Gazeta ua.

"Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що пі*ари 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі населеного пункту Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу. Але змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, загалом ситуація у Курській області "не така радісна". Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.

"Ми обговорили дану ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Екіпажам БПЛА варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їх позиції та не нехтувати безпекою", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, нещодавно російські окупанти вбили 16 українських військовополонених у районі селищ Миколаївка і Сухий Яр Покровського району Донецької області.

Це наймасовіший відомий випадок вбивства українських військовополонених на лінії фронту, повідомив Офіс генпрокурора.

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Теги: війна, злочин, росія, Курщина
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