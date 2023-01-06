Волинянка – у ТОП-50 найкращих вихователів за версією Global Teacher Prize 2024

Вихователька ЗДО №8 Дарія Алєйнікова потрапила до ТОП-50 освітян-дошкільників за версією Global Teacher Prize 2024.Про це повідомляють у Володимирській міській раді.11 жовтня у Києві відбулась масштабна освітня подія – «Всеукраїнський день дошкілля: форум інноваційних ідей», де зустрілися найкращі представники дошкільної галузі України.Подія організована ГС «Освіторія» і Міністерством освіти і науки України за підтримки Маріупольського державного університету і Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за фінансування Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ) через Німецький банк розвитку (KFW).Форум спрямований на підтримку креативності й інновацій у дошкільній освіті в складний час, а також на підвищення престижу професії вихователя та зміцнення професійної спільноти. Також захід має на меті започаткувати рух лідерів-інноваторів, які визначатимуть майбутнє дошкільної освіти в Україні.Приємно відзначити, що серед 353 педагогів-дошкільників України в ТОП-50 найкращих вихователів номінації «Дошкілля» за версією Global Teacher Prize Ukraine 2024 увійшла, – вихователька володимирського закладу дошкільної освіти № 8 «Вишиванка» (директор, вихователь-методист).