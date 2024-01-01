Яка ситуація на фронті станом на ранок 13 жовтня

Розпочалась дев’ятсот шістдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 КАБ. Крім цього, здійснив 4243 обстріли, з них 156 - із реактивних систем залпового вогню, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Катеринівка, Бунякине, Волфине, Будки, Шалигіне та Гудове Сумської області; Куп'янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе Харківської області; Торське, Юр’ївка, Торецьк, Петрівка, Мирноград, Селидове, Рівнопіль, Богоявленка та Зелене Поле Донецької області; місто Запоріжжя та Мала Токмачка Запорізької області; Львове, Понятівка Херсонської області.За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння і військової техніки та один польовий склад боєприпасів російських загарбників.На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського.На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.На Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми наших позицій у районі Богоявленки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку неподалік Роботиного.На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.Триває операція у Курській області.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 49 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 45 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та одиницю спеціальної техніки окупантів.