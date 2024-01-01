Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Пилипом Климуком

Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Пилипом Климуком
Сьогодні, 13 жовтня, Володимирська громада прощатиметься із молодшим сержантом Пилипом Климуком.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Прошу мешканців громади гідно провести в останню дорогу захисника, який віддав життя за нашу свободу та незалежність.

Об 11:15 формуємо коридор шани від міського моргу вздовж вулиць Шпитальна, Ковельська та Драгоманова.

Чин похорону розпочнеться об 11:30 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховають полеглого воїна на Алеї Слави Федорівського кладовища.

Честь та вічна пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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