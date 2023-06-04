Рятувальники попереджають про туман та заморозки на заході України





Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.



13 жовтня вночі та вранці у західних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).



У Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).



У Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях сильні заморозки 0-3° (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 13 жовтня, у західних областях України очікуються туман та заморозки.Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.13 жовтня вночі та вранці у західних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).У Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).У Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях сильні заморозки 0-3° (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).

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