Рятувальники попереджають про туман та заморозки на заході України

Рятувальники попереджають про туман та заморозки на заході України
У неділю, 13 жовтня, у західних областях України очікуються туман та заморозки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

13 жовтня вночі та вранці у західних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

У Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).

У Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях сильні заморозки 0-3° (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).

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Теги: Волинь, заморозки
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