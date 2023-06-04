Рятувальники попереджають про туман та заморозки на заході України
Сьогодні, 06:41
У неділю, 13 жовтня, у західних областях України очікуються туман та заморозки.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
13 жовтня вночі та вранці у західних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
У Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).
У Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях сильні заморозки 0-3° (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
13 жовтня вночі та вранці у західних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
У Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).
У Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях сильні заморозки 0-3° (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).
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