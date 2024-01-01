Вакарчук виступив із заявою на тлі інциденту з ТЦК після його концерту в Києві

Святослав Вакарчук відреагував на інцидент із працівниками ТЦК, які затримували людей відразу після концерту його гурту в київському Палаці спорту.



Про це пише



Музикант нагадав, що гурт святкує свою 30 річницю створення, тож вони «дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику».



«Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. Зокрема, за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка», — сказав він.



Про своє ставлення до затримання людей, які прийшли послухати його музику, Вакарчук не розповів. На офіційних сторінках гурту в соцмережах теж немає жодних заяв, що стосуються інциденту напередодні.



Що передувало?



Увечері 11 жовтня у Палаці спорту в Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.



Кількох чоловіків, які мали проблеми з документами або відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.



А втім, після цього на майданчику OLX з’являється все більше оголошень про продаж квитків на наступні концерти «Океану Ельзи». Деякі з них продають за нижчою ціною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідер гурту «Океан Ельзи»відреагував на інцидент із працівниками ТЦК, які затримували людей відразу після концерту його гурту в київському Палаці спорту.Про це пише Громадське Музикант нагадав, що гурт святкує свою 30 річницю створення, тож вони «дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику».«Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. Зокрема, за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка», — сказав він.Про своє ставлення до затримання людей, які прийшли послухати його музику, Вакарчук не розповів. На офіційних сторінках гурту в соцмережах теж немає жодних заяв, що стосуються інциденту напередодні.Увечері 11 жовтня у Палаці спорту в Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.Кількох чоловіків, які мали проблеми з документами або відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.А втім, після цього на майданчику OLX з’являється все більше оголошень про продаж квитків на наступні концерти «Океану Ельзи». Деякі з них продають за нижчою ціною.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію