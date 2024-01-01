13 жовтня на Волині: гортаючи календар

13 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження 13 жовтня відзначає журналіст Віталіна Веремчук (на фото).

Також особисте свято екс-голови Локачинської райдержадміністрації Володимира Мазурка, голови Волинської спілки ветеранів Афганістану Григорія Павловича, волейболістки Ольги Стасюк та шеф-кухаря луцького закладу Юрія Хазіпова.

Інтернет-видання ВолиньPost вітає всіх зі святом і зичить мудрості, професійних успіхів, здоров’я та наснаги на добрі справи для Волині.

Цього дня іменини у тих, хто носять імена Антон, Микита, Микола, Яків, Злата.

13 жовтня 2011 року у селі Гончий Брід Ковельського району відбулося відкриття та освячення пам’ятника 58 українцям, жертвам польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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