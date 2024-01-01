Завтра «На щиті» повертається Герой з Волині Степан Бірюков

Завтра «На щиті» повертається Герой з Волині Степан Бірюков
Завтра, в неділю, 13 жовтня, "На щиті" повертається Герой Степан Бірюков.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"О 13:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку міста Володимира. Коридором шани проводимо Героя до Свято-Михайлівського храму на 15-му мікрорайоні.

О 14:00 розпочнеться панахида та прощання. Після завершення пішою ходою жалобний кортеж вирушить до будинку, де мешкав Степан: 5-й мкрн, 8.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі другої шахти)

Вічна памʼять!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Завтра «На щиті» повертається Герой з Волині Степан Бірюков
12 жовтень, 23:09
Через амброзію в громаді на Волині оголосили карантин
12 жовтень, 22:29
Польща хоче відмовляти в наданні притулку, — Дональд Туск
12 жовтень, 21:24
Лише дрова й торфобрикет: як негазифікована громада на Волині готується до опалювального сезону
12 жовтень, 20:22
Схожі новини
На війні загинув Герой Олександр Старостін, який переїхав з Херсонщини на Волинь На війні загинув Герой Олександр Старостін, який переїхав з Херсонщини на Волинь
11 жовтень, 15:25
ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Андрія Юшка, який понад рік вважався зниклим безвісти ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Андрія Юшка, який понад рік вважався зниклим безвісти
11 жовтень, 13:13
Вибрався із окупації, щоб воювати за Україну на рідній запорізькій землі: історія воїна, сім'я якого переїхала на Волинь Вибрався із окупації, щоб воювати за Україну на рідній запорізькій землі: історія воїна, сім'я якого переїхала на Волинь
10 жовтень, 18:19
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели Героя Артура Задоянного
09 жовтень, 14:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Завтра «На щиті» повертається Герой з Волині Степан Бірюков
12 жовтень, 23:09
 0
Через амброзію в громаді на Волині оголосили карантин
12 жовтень, 22:29
 0
Польща хоче відмовляти в наданні притулку, — Дональд Туск
12 жовтень, 21:24
 0
Лише дрова й торфобрикет: як негазифікована громада на Волині готується до опалювального сезону
12 жовтень, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8