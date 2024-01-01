Завтра «На щиті» повертається Герой з Волині Степан Бірюков

Степан Бірюков.



Про це Борис Карпус.



"О 13:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку міста Володимира. Коридором шани проводимо Героя до Свято-Михайлівського храму на 15-му мікрорайоні.



О 14:00 розпочнеться панахида та прощання. Після завершення пішою ходою жалобний кортеж вирушить до будинку, де мешкав Степан: 5-й мкрн, 8.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі другої шахти)



Вічна памʼять!" - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, в неділю, 13 жовтня, "На щиті" повертається ГеройПро це повідомив міський голова Нововолинська"О 13:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку міста Володимира. Коридором шани проводимо Героя до Свято-Михайлівського храму на 15-му мікрорайоні.О 14:00 розпочнеться панахида та прощання. Після завершення пішою ходою жалобний кортеж вирушить до будинку, де мешкав Степан: 5-й мкрн, 8.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі другої шахти)Вічна памʼять!" - йдеться в повідомленні.

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