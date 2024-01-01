Завтра «На щиті» повертається Герой з Волині Степан Бірюков
12 жовтень, 23:09
Завтра, в неділю, 13 жовтня, "На щиті" повертається Герой Степан Бірюков.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"О 13:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку міста Володимира. Коридором шани проводимо Героя до Свято-Михайлівського храму на 15-му мікрорайоні.
О 14:00 розпочнеться панахида та прощання. Після завершення пішою ходою жалобний кортеж вирушить до будинку, де мешкав Степан: 5-й мкрн, 8.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі другої шахти)
Вічна памʼять!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"О 13:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ з боку міста Володимира. Коридором шани проводимо Героя до Свято-Михайлівського храму на 15-му мікрорайоні.
О 14:00 розпочнеться панахида та прощання. Після завершення пішою ходою жалобний кортеж вирушить до будинку, де мешкав Степан: 5-й мкрн, 8.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі другої шахти)
Вічна памʼять!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
13 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Завтра «На щиті» повертається Герой з Волині Степан Бірюков
12 жовтень, 23:09
Через амброзію в громаді на Волині оголосили карантин
12 жовтень, 22:29
Польща хоче відмовляти в наданні притулку, — Дональд Туск
12 жовтень, 21:24
Лише дрова й торфобрикет: як негазифікована громада на Волині готується до опалювального сезону
12 жовтень, 20:22