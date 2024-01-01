Польща хоче відмовляти в наданні притулку, — Дональд Туск

Польща хоче відмовляти в наданні притулку, — Дональд Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розроблена його урядом стратегія протидії нелегальній міграції передбачає тимчасове призупинення надання притулку.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Громадське.

Туск заявив, що одним з елементів стратегії буде «тимчасове територіальне призупинення права на притулок, і я закликатиму до визнання цього рішення в Європі».

За словами Туска, система надання притулку використовується самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і главою росії володимиром путіним, а також «контрабандистами й торговцями людьми». Він зазначив, що право на притулок використовується «всупереч суті права на притулок».

Тимчасове призупинення стосуватиметься лише незаконних спроб перетину кордону з боку Білорусі, заявив глава канцелярії прем’єр-міністра Ян Грабєц. Він зазначив, що це не вплине на біженців з України.

Туск заявив, що посилить кордони Польщі для в'їзду без документів, попри потенційне несхвалення цього рішення з боку Європейського Союзу. Більш детальну інформацію про його план оголосять наступного тижня.

«Ми не будемо поважати й реалізовувати будь-які ідеї ЄС, якщо будемо впевнені, що вони шкодять нашій безпеці», — сказав Туск.

Раніше Туск закликав ЄС зробити більше для боротьби з нелегальною міграцією, оскільки країна має справу з незаконним перетином на східному кордоні з Білоруссю.

Ситуація на кордоні

У червні 2023 року Польща на кордоні з Білоруссю добудувала електронний бар'єр. Він оснащений тисячами камер та іншою технікою, яка має не допустити незаконний перетин кордону.

Згодом там повідомляли про плани побудувати на кордоні з Білоруссю спостережні вежі заввишки 70 метрів, за допомогою яких контролюватимуть територію майже на 10 кілометрів з обох сторін.

Міністерство внутрішніх справ Польщі через міграційний тиск запропонувало заборонити доступ до прикордонної зони з Білоруссю на три місяці.

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Теги: Польща, притулок
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