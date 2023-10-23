Лише дрова й торфобрикет: як негазифікована громада на Волині готується до опалювального сезону





Про це Олександр Гаврилюк.



Чим обігріватимуть селяни хати взимку



Жителька села Цміни Віра Кабай сподівається, що зима буде теплою, бо заготовляти дрова немає кому. Жінка має запас із минулих років.



"Чоловік — на війні, зять — безвісти пропав. Та й отак живемо. Трохи ще дров є, ще може перезимуємо. Більше стараємося на плитці варити, щоб економити", — говорить Віра Кабай.



Сусідка Галина Швець опалює хату дровами й торфобрикетом, має твердопаливний котел та грубку. Запас на зиму, каже, зробила.



"Ми колись поставили батареї на світло, але воно нам дуже дорого, не підходить. То ми іншого котла поставили, перевели його на тверде опалення. Отак готуємося до зими", — каже Галина Швець.



Як опалюються школи та лікарня у Маневичах



У першому ліцеї селища Маневичі навчається 750 учнів. За словами заступника директора із господарської частини Андрія Музичука, мають три твердопаливних котли, з яких один — резервний. На складі — 190 тонн торфобрикету.



"Крепка зима — йде більше брикету, слабша зима — менше. В нас економний котел, що на крихті. Цим наганяємо температуру, другий – підтримує. Він цілу добу робить", — говорить заступник директора ліцею №1.



Як розповів Андрій Музичук, опалювальний сезон в школі планують почати наступного тижня. У класах зараз тепло.



"В нас сонячна сторона, в класі нам дуже тепло. В класі нас багато, дітки нагріють", — каже вчителька Тетяна Чесак.



На твердому паливі й Маневицька центральна районна лікарня. Її котельня постачає тепло в медзаклад і сім прилеглих багатоповерхівок. Нині ремонтують один з котлів перед запуском.



"Через те, що в нас газу немає, то ми палимо як дровами, так і торфобрикетом. Торфобрикети дають температуру високу, то метал дуже швидко зношується", — говорить керівник котельні Сергій Ткачук.



У Маневицькій громаді — 27 тисяч жителів. За словами селищного голови Олександра Гаврилюка, проблем із заготівлею дров для населення та комунальних закладів немає: навколо ліси, а торфобрикет виробляють на місцевому заводі.



"Опалювальний сезон ще не починали, але якщо негода і дискомфорт для пацієнтів в медзакладах, дошкільних закладах і школах, звичайно, пропалюємо. Всі заклади забезпечені паливом, котлами, відремонтовані тепломережі", — каже селищний голова.



На 2025 рік на опалення й енергоносії в бюджеті громади запланували 29 мільйонів гривень. У порівнянні з 2024 роком, витрати зросли на чверть, додав Олександр Гаврилюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневицька громада на Волині — одна із тих, що не має газопостачання. Будинки, школи, медзаклади й інші установи місцеві мешканці опалюють дровами чи торфобрикетом.Про це Суспільному розповів селищний головаЖителька села Цмінисподівається, що зима буде теплою, бо заготовляти дрова немає кому. Жінка має запас із минулих років."Чоловік — на війні, зять — безвісти пропав. Та й отак живемо. Трохи ще дров є, ще може перезимуємо. Більше стараємося на плитці варити, щоб економити", — говорить Віра Кабай.Сусідкаопалює хату дровами й торфобрикетом, має твердопаливний котел та грубку. Запас на зиму, каже, зробила."Ми колись поставили батареї на світло, але воно нам дуже дорого, не підходить. То ми іншого котла поставили, перевели його на тверде опалення. Отак готуємося до зими", — каже Галина Швець.У першому ліцеї селища Маневичі навчається 750 учнів. За словами заступника директора із господарської частини Андрія Музичука, мають три твердопаливних котли, з яких один — резервний. На складі — 190 тонн торфобрикету."Крепка зима — йде більше брикету, слабша зима — менше. В нас економний котел, що на крихті. Цим наганяємо температуру, другий – підтримує. Він цілу добу робить", — говорить заступник директора ліцею №1.Як розповів, опалювальний сезон в школі планують почати наступного тижня. У класах зараз тепло."В нас сонячна сторона, в класі нам дуже тепло. В класі нас багато, дітки нагріють", — каже вчителькаНа твердому паливі й Маневицька центральна районна лікарня. Її котельня постачає тепло в медзаклад і сім прилеглих багатоповерхівок. Нині ремонтують один з котлів перед запуском."Через те, що в нас газу немає, то ми палимо як дровами, так і торфобрикетом. Торфобрикети дають температуру високу, то метал дуже швидко зношується", — говорить керівник котельніУ Маневицькій громаді — 27 тисяч жителів. За словами селищного голови Олександра Гаврилюка, проблем із заготівлею дров для населення та комунальних закладів немає: навколо ліси, а торфобрикет виробляють на місцевому заводі."Опалювальний сезон ще не починали, але якщо негода і дискомфорт для пацієнтів в медзакладах, дошкільних закладах і школах, звичайно, пропалюємо. Всі заклади забезпечені паливом, котлами, відремонтовані тепломережі", — каже селищний голова.На 2025 рік на опалення й енергоносії в бюджеті громади запланували 29 мільйонів гривень. У порівнянні з 2024 роком, витрати зросли на чверть, додав Олександр Гаврилюк.

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