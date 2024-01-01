У Львові попрощалися з зятем Ірини Фаріон, який загинув на фронті

У Львові попрощалися з зятем Ірини Фаріон, який загинув на фронті
У Львові відбулося прощання із загиблим захисником України Василем Особою, який був зятем відомої мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Чоловік служив у лавах 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України та був бійцем "Легіону Свободи".

Нагадаємо, про загибель Василя Особи стало відомо 6 жовтня.

Донька мовознавиці і дружина полеглого героя Софія Семчишин написала про загибель чоловіка у Facebook. Вона опублікувала спільні сімейні фотографії із сином та донькою - у шлюбі у Семчишин та Особи народилося двоє дітей, Єва та Дмитро.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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