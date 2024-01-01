Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 13 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень в другій половині дня дощ. Вночі та вранці сильні заморозки в повітрі 0-3°, туман. Видимість 2-4 км., в тумані 200-500 м.

Вітер вночі південно-східний 3-8 м/с., вдень південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2° морозу, вдень 12-14° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень в другій половині дня дощ. Вночі та вранці сильні заморозки в повітрі 0-3°, туман. Видимість 2-4 км., в тумані 200-500 м.

Вітер вночі південно-східний 3-8 м/с., вдень південно-західний, 7-12 м/с., місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 10-15° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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