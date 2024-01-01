МОН впровадили сервіс повідомлення про булінг у школі: як він працює

Міністерство освіти запустило сервіс для повідомлень про випадки булінгу в школах.Про це передає пресслужба МОН.Відтепер дитина самостійно чи її батьки можуть заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу, залучивши до вирішення проблеми керівництво школи та, за потреби, поліцію.Згідно з дослідженнями МОН, понад 53% учнів коли-небудь стикалися з булінгом у школі. Лише половина з них повідомила про це батькам чи вчителям. Найчастіше діти бояться розповісти про проблеми дорослим через страх осуду чи погіршення ситуації.Щоб повідомити про булінг у школі потрібно:зайти на сайт АІКОМ та натиснути кнопку "Повідомити про булінг"зареєструвати або зайти в наявний акаунтзаповнити анкету, а потім підтвердити їїЧи можна залити анонімну скаргу?Якщо заяву створює дитина, то вона матиме дві опції:не зазначати інформацію, яка може її ідентифікувати, тоді заява буде повністю анонімною;зазначити особисту інформацію, що значно полегшить школі та поліції розвʼязати конкретну ситуацію.Якщо заяву створюють батьки чи інші законні представники, то створити анонімну заяву неможливо.Анонімні заяви можуть розглядатися тільки на рівні школи, але якщо ви відчуваєте, що ситуація потребує залучення представників поліції, тоді краще зазначити інформацію, яка може допомогти школі та поліції зв’язатися з вами та допомогти ефективно розвʼязати ситуацію.В анонімній заяві достатньо лише текстово описати випадки булінгу, які відбулися. Якщо ж заяву буде спрямовано в поліцію, то можуть знадобитися докази або свідчення для підтвердження факту булінгу. Це не обов’язково, але значно полегшить процес розслідування.Надіслану заяву отримує директор школи і протягом доби має відреагувати на звернення: скликати спеціальну комісію, де буде обговорено цей випадок та визначено подальші дії щодо сторін булінгу у класі, де стався такий випадок.Якщо потрібно, можуть бути залучені соціальні працівники, представники поліції та інші служби.