Дощі після заморозків: якою буде погода на Волині наступного тижня

Дощі після заморозків: якою буде погода на Волині наступного тижня
Після ранкових заморозків на ґрунті, які на Волині прогнозували на 12 і 13 жовтня, у Луцьк та область повернеться дощова погода.

З 14 жовтня погоду зумовлюватиме циклон зі Скандинавії, повідомили в гідрометеоцентрі, передає Суспільне.

Синоптики прогнозують дощі різної інтенсивності на усій території області. Температура вночі становитиме 3-8°, вдень — 10-15° тепла.

За даними Волинського гідрометеоцентру, дощова погода утримуватиметься до 16 жовтня.


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Теги: погода, прогноз
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