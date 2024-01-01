Дощі після заморозків: якою буде погода на Волині наступного тижня





З 14 жовтня погоду зумовлюватиме циклон зі Скандинавії, повідомили в гідрометеоцентрі, передає



Синоптики прогнозують дощі різної інтенсивності на усій території області. Температура вночі становитиме 3-8°, вдень — 10-15° тепла.



За даними Волинського гідрометеоцентру, дощова погода утримуватиметься до 16 жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після ранкових заморозків на ґрунті, які на Волині прогнозували на 12 і 13 жовтня, у Луцьк та область повернеться дощова погода.З 14 жовтня погоду зумовлюватиме циклон зі Скандинавії, повідомили в гідрометеоцентрі, передає Суспільне Синоптики прогнозують дощі різної інтенсивності на усій території області. Температура вночі становитиме 3-8°, вдень — 10-15° тепла.За даними Волинського гідрометеоцентру, дощова погода утримуватиметься до 16 жовтня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію