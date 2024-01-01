Дощі після заморозків: якою буде погода на Волині наступного тижня
Сьогодні, 16:07
Після ранкових заморозків на ґрунті, які на Волині прогнозували на 12 і 13 жовтня, у Луцьк та область повернеться дощова погода.
З 14 жовтня погоду зумовлюватиме циклон зі Скандинавії, повідомили в гідрометеоцентрі, передає Суспільне.
Синоптики прогнозують дощі різної інтенсивності на усій території області. Температура вночі становитиме 3-8°, вдень — 10-15° тепла.
За даними Волинського гідрометеоцентру, дощова погода утримуватиметься до 16 жовтня.
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З 14 жовтня погоду зумовлюватиме циклон зі Скандинавії, повідомили в гідрометеоцентрі, передає Суспільне.
Синоптики прогнозують дощі різної інтенсивності на усій території області. Температура вночі становитиме 3-8°, вдень — 10-15° тепла.
За даними Волинського гідрометеоцентру, дощова погода утримуватиметься до 16 жовтня.
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