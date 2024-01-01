Понад рік вважався зниклим безвісти: Герой з Волині навіки повертається додому
Сьогодні, 15:01
На Волинь повертається загиблий Герой Павло Степанович Литвинюк.
Траурний кортеж прибуде у понеділок 14 жовтня орієнтовно о 12:00 годині, повідомили у Смідинській громаді.
Командир відділення 3 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону, молодший сержант Павло Степанович Литвинюк 10.09.1992р.н. був жителем села Зачернеччя.
Чин поховання відбудеться 14 жовтня 2024 року о 13:00 у місцевому храмі Зачернеччя.
Герой вважався зниклим безвісти понад рік.
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Траурний кортеж прибуде у понеділок 14 жовтня орієнтовно о 12:00 годині, повідомили у Смідинській громаді.
Командир відділення 3 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону, молодший сержант Павло Степанович Литвинюк 10.09.1992р.н. був жителем села Зачернеччя.
Чин поховання відбудеться 14 жовтня 2024 року о 13:00 у місцевому храмі Зачернеччя.
Герой вважався зниклим безвісти понад рік.
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