Картопля побила цінові рекорди: скільки коштує популярний овоч

Ціни на картоплю значно зросли. За кілограм потрібно віддати майже 30 грн, що на 8 % вище ніж наприкінці серпня.Про це розповів під час розмови з 24 Каналом заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР)Він пояснив, що підвищення пов’язане із тим, що на ринку відбувається ажіотаж, бо наприкінці літа пішли чутки про істотне зменшення пропозиції якісної продукції від вітчизняних виробників. Тоді продавці на ринках почали задирати ціни догори, щоб компенсувати зменшення пропозиції. А виробники, у свою чергу, теж почали підіймати гуртові закупівельні ціни.«Картоплі, яка закладається на зберігання, буде не так багато, хоча попит на картоплю все одно в Україні є. Відповідно, ціна через це буде зростати. Також врахуємо, що коли в процесі зберігання використовуються додаткові інструменти у вигляді зберігальних систем, які прогрівають повітря. Все це теж буде закладатися у вартість виробництва», - зазначив він.На його думку, картопля зросте ще більше у ціні взимку, ще на 10 – 15 гривень.«Але конкретніша ситуація на ринку буде тоді, коли видно буде, яка буде пропозиція. Якщо буде достатньо імпортованої картоплі, яка зможе заповнити той попит, який існує, то, можливо, це стабілізує ціни», - підсумував він.