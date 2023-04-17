Два будинки і господарська споруда: на Волині ліквідували три пожежі
Сьогодні, 17:15
За добу, 11 жовтня, в громадах на Волині ліквідували три пожежі. Горіли два будинки і господарська споруда.
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області. Під час займань ніхто не травмувався.
Близько опівночі 11 жовтня у селі Липне Цуманської громади горів дерев'яний хлів. Пожежу, що охопила будівлю, ліквідували о 01:38. Попередня причина займання — коротке замикання електромережі.
Також об 11:58 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської споруди в селі Підріжжя Ковельського району. В ДСНС зазначили, що причину пожежі ще з'ясовують.
Наприкінці доби у селі Грибовиця Нововолинської громади горів дачний будиночок. За даними рятувальників, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем.
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Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області. Під час займань ніхто не травмувався.
Близько опівночі 11 жовтня у селі Липне Цуманської громади горів дерев'яний хлів. Пожежу, що охопила будівлю, ліквідували о 01:38. Попередня причина займання — коротке замикання електромережі.
Також об 11:58 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської споруди в селі Підріжжя Ковельського району. В ДСНС зазначили, що причину пожежі ще з'ясовують.
Наприкінці доби у селі Грибовиця Нововолинської громади горів дачний будиночок. За даними рятувальників, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем.
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