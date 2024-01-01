На Волині сталася ДТП, є постраждалі





Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області.



Повідомлення на лінію 101 надійшло о 10:11 12 жовтня - у кюветі легковий автомобіль перекинувся на дах. У транспортному засобі перебувала жінка, яку визволили очевидці й передали медикам.



Працівники ДСНС перекрили вентиль подачі газу з газобалонного обладнання до паливної системи автомобіля, щоб запобігти вибуху, а також від'єднали акумуляторну батарею. Транспортний засіб встановили на колеса за допомогою лебідки.



Обставини автопригоди з'ясовує поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині біля села Заліси Заболоттівської громади сталася аварія - автівка злетіла у кювет і перекинулася на дах.Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області.Повідомлення на лінію 101 надійшло о 10:11 12 жовтня - у кюветі легковий автомобіль перекинувся на дах. У транспортному засобі перебувала жінка, яку визволили очевидці й передали медикам.Працівники ДСНС перекрили вентиль подачі газу з газобалонного обладнання до паливної системи автомобіля, щоб запобігти вибуху, а також від'єднали акумуляторну батарею. Транспортний засіб встановили на колеса за допомогою лебідки.Обставини автопригоди з'ясовує поліція.

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