Долар здорожчає: яким буде курс наприкінці 2024 року - початку 2025-го





Про це сказав виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі День.LIVE, передає



З його слів, 45 гривень за долар було закладено в бюджет, а Нацбанк слідкуватиме за закладеними в документ макроекономічними курсами.



"Це раніше ми мали один курс, який закладався в бюджет, другий, який формувався на ринку. Наразі, по суті, єдиним джерелом постачання валюти на внутрішній ринок України, є інтервенція НБУ", — пояснив він.



Нагадаємо, Національний банк України торік відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. За цей час долар подорожчав майже на 13% через низку причин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У грудні поточного року американська валюта здорожчає до 42,5 гривень, а наступного — до 48 гривень.Про це сказав виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі День.LIVE, передає ТСН З його слів, 45 гривень за долар було закладено в бюджет, а Нацбанк слідкуватиме за закладеними в документ макроекономічними курсами."Це раніше ми мали один курс, який закладався в бюджет, другий, який формувався на ринку. Наразі, по суті, єдиним джерелом постачання валюти на внутрішній ринок України, є інтервенція НБУ", — пояснив він.Нагадаємо, Національний банк України торік відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. За цей час долар подорожчав майже на 13% через низку причин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію