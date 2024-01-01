Долар здорожчає: яким буде курс наприкінці 2024 року - початку 2025-го
Сьогодні, 13:17
У грудні поточного року американська валюта здорожчає до 42,5 гривень, а наступного — до 48 гривень.
Про це сказав виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі День.LIVE, передає ТСН.
З його слів, 45 гривень за долар було закладено в бюджет, а Нацбанк слідкуватиме за закладеними в документ макроекономічними курсами.
"Це раніше ми мали один курс, який закладався в бюджет, другий, який формувався на ринку. Наразі, по суті, єдиним джерелом постачання валюти на внутрішній ринок України, є інтервенція НБУ", — пояснив він.
Нагадаємо, Національний банк України торік відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. За цей час долар подорожчав майже на 13% через низку причин.
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Про це сказав виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі День.LIVE, передає ТСН.
З його слів, 45 гривень за долар було закладено в бюджет, а Нацбанк слідкуватиме за закладеними в документ макроекономічними курсами.
"Це раніше ми мали один курс, який закладався в бюджет, другий, який формувався на ринку. Наразі, по суті, єдиним джерелом постачання валюти на внутрішній ринок України, є інтервенція НБУ", — пояснив він.
Нагадаємо, Національний банк України торік відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. За цей час долар подорожчав майже на 13% через низку причин.
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