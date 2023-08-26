Коли у волинських педагогів зросте зарплата





Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків перед початком обговорення реформи профільної середньої освіти, де побували й журналісти сайту



У посадовця поцікавилися, чи передбачені у цій реформі певні зміни для заробітної плати вчителів. Бо ж він розповідав про високу якість кадрів, які мають надати молоде покоління. Тому в Андрія Сташкова поцікавилися, чи будуть фінансово заохочувати молодих розумних кадрів йти працювати у школу.



«Заробітні плати вчителів і те як вони поєднуються із реформою – це важливе питання. Але я б це розмежував. Бо для нас немає різниці, чи це вчитель початкових класів, чи це вчитель фізики, який навчає у 7-8 класі, чи це вчитель майбутнього профільного ліцею. Заробітні плати потрібні всім і треба забезпечити достойний рішень. Але треба розуміти, що в умовах воєнного стану бюджет вкрай обмежений. На цей час ті кошти, які платимо вчителям у вигляді освітньої субвенції, це кошти донорів. Це те, що країна отримає у вигляді допомоги. Тому в таких умовах говорити про збільшення зарплати вкрай важко. Попри те, що в нас кількість учнів у порівнянні з минулим роком фактично зменшилася, на наступний рік обсяг субвенції закладено на рівні цього року. Тобто це означає, що потенційно є можливість додатково оплачувати якісь надбавки вчителям. У кожній громаді це може бути по-різному», пояснив заступник міністра освіти й науки України.



В рамках обговорення у заступника також поцікавилися, чи буде підвищення тарифної ставки вчителів. які мають базове навантаження у 18 годин, до рівня мінімальної заробітної плати. Мовляв, коли молодий спеціаліст приходить у школу, він отримує меншу заробітну плату, ніж техпрацівник.



«Це не зовсім так, він не отримує меншу зарплату, ніж прибиральниця. Дійсно, посадовий оклад є менший, але за рахунок доплат і надбавок нарахована зарплата є більшою, ніж мінімальна. У нас є надбавки за престижність, за класне керівництво, за перевірку зошитів. У нас не може бути нарахована заробітна плата меншою, ніж мінімальна. У такому випадку заклад освіти має нарахувати зарплату до рівня мінімальної. Тут треба розуміти, що в умовах обмеженого фінресурсу, коли у держави просто немає власних коштів, підвищити зарплату вкрай складно», – резюмував Андрій Сташків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бюджеті на 2025 рік має бути передбачене фінансування зарплат освітян на такому ж рівні, як і у 2024 році. Тому потенційно вчителі зможуть отримати надбавки.Про це розповів заступник міністра освіти і науки Україниперед початком обговорення реформи профільної середньої освіти, де побували й журналісти сайту «Конкурент» У посадовця поцікавилися, чи передбачені у цій реформі певні зміни для заробітної плати вчителів. Бо ж він розповідав про високу якість кадрів, які мають надати молоде покоління. Тому в Андрія Сташкова поцікавилися, чи будуть фінансово заохочувати молодих розумних кадрів йти працювати у школу.«Заробітні плати вчителів і те як вони поєднуються із реформою – це важливе питання. Але я б це розмежував. Бо для нас немає різниці, чи це вчитель початкових класів, чи це вчитель фізики, який навчає у 7-8 класі, чи це вчитель майбутнього профільного ліцею. Заробітні плати потрібні всім і треба забезпечити достойний рішень. Але треба розуміти, що в умовах воєнного стану бюджет вкрай обмежений. На цей час ті кошти, які платимо вчителям у вигляді освітньої субвенції, це кошти донорів. Це те, що країна отримає у вигляді допомоги. Тому в таких умовах говорити про збільшення зарплати вкрай важко. Попри те, що в нас кількість учнів у порівнянні з минулим роком фактично зменшилася, на наступний рік обсяг субвенції закладено на рівні цього року. Тобто це означає, що потенційно є можливість додатково оплачувати якісь надбавки вчителям. У кожній громаді це може бути по-різному», пояснив заступник міністра освіти й науки України.В рамках обговорення у заступника також поцікавилися, чи буде підвищення тарифної ставки вчителів. які мають базове навантаження у 18 годин, до рівня мінімальної заробітної плати. Мовляв, коли молодий спеціаліст приходить у школу, він отримує меншу заробітну плату, ніж техпрацівник.«Це не зовсім так, він не отримує меншу зарплату, ніж прибиральниця. Дійсно, посадовий оклад є менший, але за рахунок доплат і надбавок нарахована зарплата є більшою, ніж мінімальна. У нас є надбавки за престижність, за класне керівництво, за перевірку зошитів. У нас не може бути нарахована заробітна плата меншою, ніж мінімальна. У такому випадку заклад освіти має нарахувати зарплату до рівня мінімальної. Тут треба розуміти, що в умовах обмеженого фінресурсу, коли у держави просто немає власних коштів, підвищити зарплату вкрай складно», – резюмував Андрій Сташків.

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