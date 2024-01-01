На Луганщині загинув Герой із Нововолинська Степан Бірюков
Сьогодні, 11:12
9 жовтня на Луганщині загинув воїн із Нововолинська Степан Бірюков 1986 року народження.
Про це повідомив очільник міста Борис Карпус.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!», – йдеться у повідомленні.
Інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання повідомимо згодом.
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Про це повідомив очільник міста Борис Карпус.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!», – йдеться у повідомленні.
Інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання повідомимо згодом.
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