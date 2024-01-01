На Луганщині загинув Герой із Нововолинська Степан Бірюков

На Луганщині загинув Герой із Нововолинська Степан Бірюков
9 жовтня на Луганщині загинув воїн із Нововолинська Степан Бірюков 1986 року народження.

Про це повідомив очільник міста Борис Карпус.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!», – йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання повідомимо згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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