На Луганщині загинув Герой із Нововолинська Степан Бірюков

Степан Бірюков 1986 року народження.



Про це повідомив очільник міста Борис Карпус.



«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!», – йдеться у повідомленні.



Інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 жовтня на Луганщині загинув воїн із Нововолинська1986 року народження.Про це повідомив очільник міста«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!», – йдеться у повідомленні.Інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання повідомимо згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію