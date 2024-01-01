Погода в Україні різко зміниться: синоптики розповіли, де прогнозують заморозки
Сьогодні, 10:16
12 жовтня в Україні очікують на різку зміну погоди.
Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, на заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10...+15 °С.
У східних областях, у Криму, на південному сході та в Дніпропетровській області наразі буде тепло +19...+23 °С, однак у неділю й там похолоднішає.
Сильні дощі синоптикиня прогнозує у північних, центральних, Одеській та Херсонській областях.
На заході та сході України у суботу опадів не прогнозують, утім у Карпатах імовірні "залишки дощу".
В Укргідрометцентрі попередили про стихійні метеорологічні явища по Україні. Зокрема, у Волинській, Рівненській та Львівській областях на поверхні ґрунту будуть сильні заморозки 0...+3° °С (I рівень небезпечності, жовтий).
Тим часом у неділю у Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях будуть сильні заморозки у повітрі це 0...+3 °С, за даними метеорологів, ідеться про II рівень небезпечності.
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Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, на заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10...+15 °С.
У східних областях, у Криму, на південному сході та в Дніпропетровській області наразі буде тепло +19...+23 °С, однак у неділю й там похолоднішає.
Сильні дощі синоптикиня прогнозує у північних, центральних, Одеській та Херсонській областях.
На заході та сході України у суботу опадів не прогнозують, утім у Карпатах імовірні "залишки дощу".
В Укргідрометцентрі попередили про стихійні метеорологічні явища по Україні. Зокрема, у Волинській, Рівненській та Львівській областях на поверхні ґрунту будуть сильні заморозки 0...+3° °С (I рівень небезпечності, жовтий).
Тим часом у неділю у Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях будуть сильні заморозки у повітрі це 0...+3 °С, за даними метеорологів, ідеться про II рівень небезпечності.
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