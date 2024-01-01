Пішов у самоволку та скоїв грабіж: як покарали військовослужбовця на Волині





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 7 жовтня, пише



Інцидент стався 3 жовтня 2024 року близько 6-ї години ранку. Військовий, який самовільно залишив свій підрозділ, на доріжці у парку вдарив перехожого ногою по тулубу, від чого той впав на землю. Нападник вхопився за барсетку потерпілого, яка була одягнена через плече, завдав йому ще один удар ногою – в голову, та відкрито забрав барсетку.



У чоловічій барсетці було 800 доларів США, 280 польських злотих, а також мобільний телефон, вартістю 7 тисяч гривень, військовий квиток та відстрочка з РТЦК та СП на ім’я потерпілого.



Того ж дня відомості про злочин слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 КК України (Грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану), що карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.



Грабіжника було затримано. 6 жовтня йому повідомили про підозру у вчиненні злочину.



В судовому засіданні слідчий та прокурор просили обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже існують ризики того, що він може переховуватись від органів досудового слідства та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи незаконно впливати на потерпілого та свідків.



Підозрюваний зазначив, що є військовослужбовцем, пішов у самоволку, проживав вдома та неофіційно працював. Грошей на заставу у нього не має, тому просив застосувати домашній арешт.



Суд врахував, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покарання за яке передбачено до 10 років позбавлення волі, раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини. Останнього разу був умовно-достроково звільнений ухвалою суду від 22 травня 2024 року для проходження служби за контрактом.



«Був зарахований для проходження служби у військову частину, але самовільно залишив місце проходження служби. Не має зареєстроване місце проживання, вказує на відсутність міцних соціальних зв’язків, та становить високий ризик втечі підозрюваного від правосуддя. Відомостей, що за станом здоров’я він не може утримуватись під вартою суду, не надано», – йдеться в ухвалі



Як сказав підозрюваний, грошей на заставу у нього немає.



Суддя Андрій Чалий ухвалив застосувати до грабіжника тримання під вартою строком на 60 днів, при цьому встановив, згідно з чинним законодавством, заставу в розмірі 100 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неодноразово судимий військовослужбовець з Волині, скоїв грабіж у Ковелі в парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 7 жовтня, пише Ковель.Media Інцидент стався 3 жовтня 2024 року близько 6-ї години ранку. Військовий, який самовільно залишив свій підрозділ, на доріжці у парку вдарив перехожого ногою по тулубу, від чого той впав на землю. Нападник вхопився за барсетку потерпілого, яка була одягнена через плече, завдав йому ще один удар ногою – в голову, та відкрито забрав барсетку.У чоловічій барсетці було 800 доларів США, 280 польських злотих, а також мобільний телефон, вартістю 7 тисяч гривень, військовий квиток та відстрочка з РТЦК та СП на ім’я потерпілого.Того ж дня відомості про злочин слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 КК України (Грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану), що карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.Грабіжника було затримано. 6 жовтня йому повідомили про підозру у вчиненні злочину.В судовому засіданні слідчий та прокурор просили обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже існують ризики того, що він може переховуватись від органів досудового слідства та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи незаконно впливати на потерпілого та свідків.Підозрюваний зазначив, що є військовослужбовцем, пішов у самоволку, проживав вдома та неофіційно працював. Грошей на заставу у нього не має, тому просив застосувати домашній арешт.Суд врахував, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покарання за яке передбачено до 10 років позбавлення волі, раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини. Останнього разу був умовно-достроково звільнений ухвалою суду від 22 травня 2024 року для проходження служби за контрактом.«Був зарахований для проходження служби у військову частину, але самовільно залишив місце проходження служби. Не має зареєстроване місце проживання, вказує на відсутність міцних соціальних зв’язків, та становить високий ризик втечі підозрюваного від правосуддя. Відомостей, що за станом здоров’я він не може утримуватись під вартою суду, не надано», – йдеться в ухваліЯк сказав підозрюваний, грошей на заставу у нього немає.Суддя Андрій Чалий ухвалив застосувати до грабіжника тримання під вартою строком на 60 днів, при цьому встановив, згідно з чинним законодавством, заставу в розмірі 100 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію