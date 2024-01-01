Сезон у розпалі: скільки коштують гриби на волинському ринку

Сезон у розпалі: скільки коштують гриби на волинському ринку
На Волині триває грибний сезон.

Актуальні ціни на ратнівському ринку 11 жовтня дізнавалася кореспондентка Район.Ратне.

Кілограм білих грибів цьогоріч коштують недешево: продавці просять від 125 до 300 гривень за кілограм. Оскільки, у п'ятницю, 11 жовтня дощова погода, можна вторгуватися і за 100 гривень. Півлітрова банка маринованих білих коштує 250 гривень.

Кілограм «польських» грибів коштує 100 гривень. З'явилися на ринку і зелениці – за 200-грамове відерце просять від 15 до 20 гривень.

Також у селищі Ратне скуповують гриби. Якщо тиждень тому за кілограм білих давали 120 гривень, то зараз платять за 160 гривень першого гатунку та 50 гривень другого та третього гатунку.

Також можна здати польські гриби по 50 гривень за кілограм та «краснюки» і «козли» по 20 гривень за кілограм.

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Теги: гриби, ціни, Волинь
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