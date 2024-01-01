Сили оборони за добу ліквідували 1290 окупантів і понад 100 БПЛА





Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.



"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 667630 (+1290) осіб, танків - 8962 (+9) од, бойових броньованих машин - 17827 (+27) од, артилерійських систем - 19381 (+59) од, РСЗВ - 1230 (+1) од, засоби ППО - 976 (+0) од, літаків - 369 (+0) од, гелікоптерів - 329 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16947 (+110), крилаті ракети - 2619 (+0), кораблі / катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 26513 (+115) од, спеціальна техніка - 3434 (+38)", - зазначено у зведенні.



Дані уточнюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові за добу знищили 1290 окупантів, 9 танків, 27 бронемашин, 59 артилерійських систем, 1 систему реактивного вогню, 110 безпілотників, 153 одиниці авто і спецтехніки.Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України."Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 667630 (+1290) осіб, танків - 8962 (+9) од, бойових броньованих машин - 17827 (+27) од, артилерійських систем - 19381 (+59) од, РСЗВ - 1230 (+1) од, засоби ППО - 976 (+0) од, літаків - 369 (+0) од, гелікоптерів - 329 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16947 (+110), крилаті ракети - 2619 (+0), кораблі / катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 26513 (+115) од, спеціальна техніка - 3434 (+38)", - зазначено у зведенні.Дані уточнюють.

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