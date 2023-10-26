Нобелівська премія миру-2024: стало відомо, хто її отримав





Про це повідомив Нобелівський комітет, передає



"Цей масовий рух людей, які пережили бомбардування Хіросіми та Нагасакі, також відомий як Хібакуша, отримує премію миру за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію шляхом свідчення свідків того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати. Його учасники поширювали обізнаність про катастрофічні гуманітарні наслідки використання ядерної зброї", - повідомив комітет.



"Свідчення Хібакуша - тих, хто вижив в атаці на Хіросіму та Нагасакі - є унікальним у цьому ширшому контексті. Ці історичні свідки допомогли створити та консолідувати широку опозицію проти ядерної зброї в усьому світі, спираючись на особисті історії, створюючи освітні кампанії на основі власного досвіду та видаючи термінові застереження проти поширення та використання ядерної зброї", - пояснили в комітеті.



Нобелівський комітет також зазначив, що за майже 80 років жодна ядерна зброя не використовувалася у війні, а зусилля Nihon Hidankyo та інших представників Хібакуша зробили великий внесок у встановлення ядерного табу.



Повідомлялося, що цього року Нобелівський комітет зареєстрував 286 кандидатів на премію, серед яких 197 приватних осіб та 89 організацій. Серед фаворитів експерти називали Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд та генсека ООН Антоніу Гутерріш.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нобелівську премію миру цьогоріч присудили японській організації Nihon Hidankyo. Цей рух виник у відповідь на ядерні атаки у серпні 1945 року.Про це повідомив Нобелівський комітет, передає ТСН "Цей масовий рух людей, які пережили бомбардування Хіросіми та Нагасакі, також відомий як Хібакуша, отримує премію миру за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію шляхом свідчення свідків того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати. Його учасники поширювали обізнаність про катастрофічні гуманітарні наслідки використання ядерної зброї", - повідомив комітет."Свідчення Хібакуша - тих, хто вижив в атаці на Хіросіму та Нагасакі - є унікальним у цьому ширшому контексті. Ці історичні свідки допомогли створити та консолідувати широку опозицію проти ядерної зброї в усьому світі, спираючись на особисті історії, створюючи освітні кампанії на основі власного досвіду та видаючи термінові застереження проти поширення та використання ядерної зброї", - пояснили в комітеті.Нобелівський комітет також зазначив, що за майже 80 років жодна ядерна зброя не використовувалася у війні, а зусилля Nihon Hidankyo та інших представників Хібакуша зробили великий внесок у встановлення ядерного табу.Повідомлялося, що цього року Нобелівський комітет зареєстрував 286 кандидатів на премію, серед яких 197 приватних осіб та 89 організацій. Серед фаворитів експерти називали Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд та генсека ООН Антоніу Гутерріш.

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