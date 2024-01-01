Через амброзію в громаді на Волині оголосили карантин

Через амброзію в громаді на Волині оголосили карантин
На території Цуманської селищної ради на Волині запровадили карантинний режим через рослину амброзію полинолисту.

Про це інформує Держпродспоживслужба області, пише Суспільне.

"З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби з амброзією полинолистою пріоритетне значення надається: механічним, агротехнічним та хімічним методам боротьби, що застосовуватимуться одночасно", — йдеться у повідомленні.

Чим небезпечна амброзія полониста

В Держпродспоживслужбі наголосили, що амброзія полинолиста — небезпечний для людини і довкілля бур'ян, який має карантинне значення в Україні, засмічує подвір'я та вулиці, сільськогосподарські угіддя, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи.

Цей бур'ян заввишки 20- 180 сантиметрів, на добре удобрених ґрунтах виростає до 250 сантиметрів. Одна рослина дає 30-40 тис. насінин, а окремі рослини — до 150 тис. штук. В ґрунті насіння зберігає життєздатність до 40 років.

Рослини амброзії виробляють велику кількість пилку, який є небезпечним і шкідливим для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання — амброзійний поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого алергійного риніту, кон'юнктивіту, бронхіальної астми, мігрені та кропивниці.

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Теги: Волинь, амброзія
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