Через амброзію в громаді на Волині оголосили карантин





Про це інформує Держпродспоживслужба області, пише



"З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби з амброзією полинолистою пріоритетне значення надається: механічним, агротехнічним та хімічним методам боротьби, що застосовуватимуться одночасно", — йдеться у повідомленні.



Чим небезпечна амброзія полониста



В Держпродспоживслужбі наголосили, що амброзія полинолиста — небезпечний для людини і довкілля бур'ян, який має карантинне значення в Україні, засмічує подвір'я та вулиці, сільськогосподарські угіддя, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи.



Цей бур'ян заввишки 20- 180 сантиметрів, на добре удобрених ґрунтах виростає до 250 сантиметрів. Одна рослина дає 30-40 тис. насінин, а окремі рослини — до 150 тис. штук. В ґрунті насіння зберігає життєздатність до 40 років.



Рослини амброзії виробляють велику кількість пилку, який є небезпечним і шкідливим для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання — амброзійний поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого алергійного риніту, кон'юнктивіту, бронхіальної астми, мігрені та кропивниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Цуманської селищної ради на Волині запровадили карантинний режим через рослину амброзію полинолисту.Про це інформує Держпродспоживслужба області, пише Суспільне "З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби з амброзією полинолистою пріоритетне значення надається: механічним, агротехнічним та хімічним методам боротьби, що застосовуватимуться одночасно", — йдеться у повідомленні.В Держпродспоживслужбі наголосили, що амброзія полинолиста — небезпечний для людини і довкілля бур'ян, який має карантинне значення в Україні, засмічує подвір'я та вулиці, сільськогосподарські угіддя, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи.Цей бур'ян заввишки 20- 180 сантиметрів, на добре удобрених ґрунтах виростає до 250 сантиметрів. Одна рослина дає 30-40 тис. насінин, а окремі рослини — до 150 тис. штук. В ґрунті насіння зберігає життєздатність до 40 років.Рослини амброзії виробляють велику кількість пилку, який є небезпечним і шкідливим для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання — амброзійний поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого алергійного риніту, кон'юнктивіту, бронхіальної астми, мігрені та кропивниці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію