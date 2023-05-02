На Волині судили матір, яка купила «інвалідність», щоб вивезти сина за кордон





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть



Уродженку Луганська Марину Н. судили за пособництво в підробленні офіційного документа. У лютому 2024 року, перебуваючи на території Ірландії, жінка домовилася з невстановленою особою за виготовлення довідки про інвалідність другої групи. Вона передала свої персональні дані та 1000 доларів оплати.



Невстановлена особа виготовила підроблений документ та переслала через нову «Нову Пошту» синові замовниці в Київ. Після того той мав фейковий статус особи, що здійснює супровід матері з інвалідністю. А це давало змогу військовозобов’язаному чоловікові потрапити за кордон.



У березні матір та син намагалися виїхати в Польщу через пункт пропуску залізничного сполучення «Ягодин». Але там підробку викрили прикордонники.



Обвинувачена визнала вину та уклала відповідну угоду з прокурором. Відомо, що жінка офіційно не працює і її вперше притягують до криміналу.



Марину Н. судили за трьома статтями Кримінального кодексу України. За сукупністю вона отримала 68 тисяч гривень штрафу.

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