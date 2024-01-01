За минулу добу знищили 1300 окупантів
Сьогодні, 09:42
Українські воїни-захисники щодня, відстоюючи свободу та територіальну цілісність України, завдають втрат російській окупаційній армії. Так, протягом минулої доби вдалося знищити близько 1300 окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 668930 (+1300) осіб,
танків ‒ 8971 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 17876 (+49) од,
артилерійських систем – 19410 (+29) од,
РСЗВ – 1231 (+1) од,
засоби ППО ‒ 978 (+2) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45),
крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) од,
спеціальна техніка ‒ 3435 (+1)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 668930 (+1300) осіб,
танків ‒ 8971 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 17876 (+49) од,
артилерійських систем – 19410 (+29) од,
РСЗВ – 1231 (+1) од,
засоби ППО ‒ 978 (+2) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45),
крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) од,
спеціальна техніка ‒ 3435 (+1)
Дані уточнюються.
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