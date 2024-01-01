За минулу добу знищили 1300 окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 668930 (+1300) осіб,

танків ‒ 8971 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 17876 (+49) од,

артилерійських систем – 19410 (+29) од,

РСЗВ – 1231 (+1) од,

засоби ППО ‒ 978 (+2) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45),

крилаті ракети ‒ 2619 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 3435 (+1)

Дані уточнюються.

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