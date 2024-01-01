У селі біля Луцька в ДТП загинула 35-річна жінка і травмувалася дитина. ФОТО

Внаслідок ДТП у Луцькому районі загинула жінка: поліцейські зʼясовують обставини.Окрім того, у аварії травмувалася 9-річна дівчинка, нині вона у лікарні, - повідомляють у поліції Волинської області.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 жовтня, близько 12 години, у селі Чаруків. 22-річна водійка Mercedes, здійснюючи обгін у забороненому місці, допустила зіткнення із автомобілем ЗАЗ. За кермом ЗАЗ перебувала 35-річна лучанка, від отриманих травм вона померла у кареті швидкої допомоги. Тілесні ушкодження отримала й 9-річна пасажирка цього ж транспортного засобу.На місці події працювали слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вже розпочато кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть.Під час досудового розслідування будуть зʼясовані всі обставини ДТП.