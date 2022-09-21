Більше ніж для 50 тисяч волинян вже призначили субсидію

Більше ніж 50 тисячам волинян вже призначили субсидію на опалювальний сезон 2024-2025 рр.Про це повідомила начальниця сектору організаційно-інформаційної роботи головного управління Пенсійного фонду у Волинській області Світлана Моць під час брифінгу в ОДА.За її словами, з 1 жовтня розпочався автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Відтак, наразі субсидію отримують 50 тис. 438 волинян. Між іншим, у літній період ця цифра становила 26 тисяч осіб.Разом із тим, волинянам, які не були одержувачами цієї допомоги від держави і лише планують її отримати, необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Також мають звернутися ті особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.«Для призначення житлової субсидії враховуються доходи за перший та другий квартали цього року. А для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень», – зазначила Світлана Моць.До слова, подати документи на призначення житлової субсидії можна кількома способами:• особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;• поштою на адресу територіального органу Фонду: м.Луцьк, Київський майдан, 6;• онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;• через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через «Портал Дія».Що ж стосується термінів, то у разі подання документів до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. А якщо звернутися з 1 грудня, то з місяця, в якому відбулось звернення.Окрім того, посадовиця нагадала про перелік документів, які потрібно для призначення субсидії.Детальніше – у відео.