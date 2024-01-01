На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 19:33
Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 4 пожежі.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.
О 13:32 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в селищі Цумань Луцького району відбулось загорання легкового автомобіля. На місце пожежі прибули рятувальники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники місцевої пожежної команди селища Цумань. О 13:48 загорання ліквідували. Ймовірна причина пожежі: несправність електричної системи.
О 14:12 надійшло повідомлення про загорання дерев’яного житлового будинку в с. Скулин Ковельського району.
На місце події прибули рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковель та працівники МПО с. Скулин, які о 15:00 ліквідували загорання. Ймовірна причини пожежі: порушення правил монтажу нагрівальної печі.
О 20:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської споруди в с. Ситниця Луцького району. На місце події прибули рятувальники 6 ДПРЧ та працівники МПО силища Колки та с. Четвертня, які о 21:35 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.
О 13:32 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в селищі Цумань Луцького району відбулось загорання легкового автомобіля. На місце пожежі прибули рятувальники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники місцевої пожежної команди селища Цумань. О 13:48 загорання ліквідували. Ймовірна причина пожежі: несправність електричної системи.
О 14:12 надійшло повідомлення про загорання дерев’яного житлового будинку в с. Скулин Ковельського району.
На місце події прибули рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковель та працівники МПО с. Скулин, які о 15:00 ліквідували загорання. Ймовірна причини пожежі: порушення правил монтажу нагрівальної печі.
О 20:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської споруди в с. Ситниця Луцького району. На місце події прибули рятувальники 6 ДПРЧ та працівники МПО силища Колки та с. Четвертня, які о 21:35 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські жіночі вишиванки: як недорого купити якісні вишиті сорочки для жінок. Реклама
Сьогодні, 20:14
Якою буде погода в Луцьку і на Волині у понеділок, 14 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 19:33
Німеччина не передаватиме Україні «велику військову техніку»
Сьогодні, 18:42