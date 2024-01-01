На Волині горів автомобіль

На Волині горів автомобіль
Минулої доби рятувальники Волині ліквідували 4 пожежі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.

О 13:32 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в селищі Цумань Луцького району відбулось загорання легкового автомобіля. На місце пожежі прибули рятувальники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники місцевої пожежної команди селища Цумань. О 13:48 загорання ліквідували. Ймовірна причина пожежі: несправність електричної системи.

О 14:12 надійшло повідомлення про загорання дерев’яного житлового будинку в с. Скулин Ковельського району.

На місце події прибули рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковель та працівники МПО с. Скулин, які о 15:00 ліквідували загорання. Ймовірна причини пожежі: порушення правил монтажу нагрівальної печі.

О 20:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської споруди в с. Ситниця Луцького району. На місце події прибули рятувальники 6 ДПРЧ та працівники МПО силища Колки та с. Четвертня, які о 21:35 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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Теги: Україна, пожежа, Волинь
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