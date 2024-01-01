Чи вимикатимуть на Волині світло 14 жовтня: подробиці

Чи вимикатимуть на Волині світло 14 жовтня: подробиці
Енергетична компаніїя «Укренерго» повідомила, що на 14 жовтня не передбачається введення обмежень на споживання електроенергії.

Звертаємо увагу на критичну важливість раціонального використання електроенергії в пікові години, що тривають з 16:00 до 22:00.

Обмеження споживання електроенергії в цей період допоможе стабілізувати роботу енергосистеми та уникнути аварійних відключень.

Рекомендуємо уникати одночасного включення потужних електроприладів у вечірній час.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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