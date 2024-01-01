Чи вимикатимуть на Волині світло 14 жовтня: подробиці
Сьогодні, 21:15
Енергетична компаніїя «Укренерго» повідомила, що на 14 жовтня не передбачається введення обмежень на споживання електроенергії.
Звертаємо увагу на критичну важливість раціонального використання електроенергії в пікові години, що тривають з 16:00 до 22:00.
Обмеження споживання електроенергії в цей період допоможе стабілізувати роботу енергосистеми та уникнути аварійних відключень.
Рекомендуємо уникати одночасного включення потужних електроприладів у вечірній час.
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Звертаємо увагу на критичну важливість раціонального використання електроенергії в пікові години, що тривають з 16:00 до 22:00.
Обмеження споживання електроенергії в цей період допоможе стабілізувати роботу енергосистеми та уникнути аварійних відключень.
Рекомендуємо уникати одночасного включення потужних електроприладів у вечірній час.
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