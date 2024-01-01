У росії спалили літак Ту-134, яким перевозять керівництво Міноборони рф, - ГУР

У росії спалили літак Ту-134, яким перевозять керівництво Міноборони рф, - ГУР
У ніч проти 13 жовтня на російському військовому аеродромі «Оренбург-2» спалахнув військово-транспортний літак Ту-134.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, пише Громадське.

Літак належав до 117 військово-транспортного авіаполку збройних сил росії. Ту-134 використовують, зокрема, для перевезення керівництва російського Міністерства оборони, кажуть у ГУР.

Нагадаємо, 11 вересня під час однієї з операцій бійці Головного управління розвідки знищили російський винищувач Су-30СМ в акваторії Чорного моря. Його збили з допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили вже 369 російських літаків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 29-річний водій наїхав на односельчанина, який лежав на дорозі
Сьогодні, 11:14
Зеленський заявив, що Північна Корея передає у російське військо людей
Сьогодні, 10:50
У росії спалили літак Ту-134, яким перевозять керівництво Міноборони рф, - ГУР
Сьогодні, 10:14
Кредит на енергообладнання: скільки волинян його отримали і як це зробити
Сьогодні, 09:52
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 14 жовтня
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
Зеленський заявив, що Північна Корея передає у російське військо людей Зеленський заявив, що Північна Корея передає у російське військо людей
Сьогодні, 10:50
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 14 жовтня Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 14 жовтня
Сьогодні, 09:08
Яка ситуація на фронті станом на ранок 13 жовтня Яка ситуація на фронті станом на ранок 13 жовтня
13 жовтень, 09:00
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Пилипом Климуком Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Пилипом Климуком
13 жовтень, 08:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пропонував купити товари: у 41-річної волинянки злодій вирвав з рук іноземну валюту та втік
Сьогодні, 11:18
 0
На Волині 29-річний водій наїхав на односельчанина, який лежав на дорозі
Сьогодні, 11:14
 0
Зеленський заявив, що Північна Корея передає у російське військо людей
Сьогодні, 10:50
 0
У росії спалили літак Ту-134, яким перевозять керівництво Міноборони рф, - ГУР
Сьогодні, 10:14
 0
Кредит на енергообладнання: скільки волинян його отримали і як це зробити
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8