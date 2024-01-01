У росії спалили літак Ту-134, яким перевозять керівництво Міноборони рф, - ГУР
Сьогодні, 10:14
У ніч проти 13 жовтня на російському військовому аеродромі «Оренбург-2» спалахнув військово-транспортний літак Ту-134.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, пише Громадське.
Літак належав до 117 військово-транспортного авіаполку збройних сил росії. Ту-134 використовують, зокрема, для перевезення керівництва російського Міністерства оборони, кажуть у ГУР.
Нагадаємо, 11 вересня під час однієї з операцій бійці Головного управління розвідки знищили російський винищувач Су-30СМ в акваторії Чорного моря. Його збили з допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили вже 369 російських літаків.
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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, пише Громадське.
Літак належав до 117 військово-транспортного авіаполку збройних сил росії. Ту-134 використовують, зокрема, для перевезення керівництва російського Міністерства оборони, кажуть у ГУР.
Нагадаємо, 11 вересня під час однієї з операцій бійці Головного управління розвідки знищили російський винищувач Су-30СМ в акваторії Чорного моря. Його збили з допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили вже 369 російських літаків.
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У росії спалили літак Ту-134, яким перевозять керівництво Міноборони рф, - ГУР
Сьогодні, 10:14