На Волині 29-річний водій наїхав на односельчанина, який лежав на дорозі

На Волині 29-річний водій наїхав на односельчанина, який лежав на дорозі
Слідчі з’ясовують обставини летальної ДТП у Ковельському районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 13 жовтня, на вулиці Шевченка у селі Млинове.

29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen LT у стані сп’яніння, допустив наїзд на 40-річного односельця, який лежав на дорозі.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Транспортний засіб поліцейські вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Цього ж дня, на автодорозі поблизу села Волошки Ковельського району зіткнулися вантажівка зіткнулася з легковиком.

За кермом вантажівки MAN перебував 44-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення з автомобілем Ford Mondeo, який рухався у попутному напрямку та здійснював поворот ліворуч.

Внаслідок автопригоди постраждали водій та троє пасажирів легковика, двоє з постраждалих – у лікарні.
На Волині 29-річний водій наїхав на односельчанина, який лежав на дорозі

За фактом ДТП з постраждалими слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
На Волині 29-річний водій наїхав на односельчанина, який лежав на дорозі

Досудове розслідування триває.
На Волині 29-річний водій наїхав на односельчанина, який лежав на дорозі


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Теги: Волинь, смертельна ДТП
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