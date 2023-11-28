На Волині 29-річний водій наїхав на односельчанина, який лежав на дорозі

Слідчі з’ясовують обставини летальної ДТП у Ковельському районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 13 жовтня, на вулиці Шевченка у селі Млинове.29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen LT у стані сп’яніння, допустив наїзд на 40-річного односельця, який лежав на дорозі.Від отриманих травм чоловік помер на місці події.Транспортний засіб поліцейські вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.Цього ж дня, на автодорозі поблизу села Волошки Ковельського району зіткнулися вантажівка зіткнулася з легковиком.За кермом вантажівки MAN перебував 44-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення з автомобілем Ford Mondeo, який рухався у попутному напрямку та здійснював поворот ліворуч.Внаслідок автопригоди постраждали водій та троє пасажирів легковика, двоє з постраждалих – у лікарні.За фактом ДТП з постраждалими слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.