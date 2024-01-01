Волинські спортсмени привезли 39 золотих нагород зі змагань загальнонаціонального рівня

Цими вихідними в Рівному відбулося відразу два змагання загальнонаціонального рівня – Кубок України серед дорослих та Всеукраїнський турнір з козацького двобою пам’яті полеглих захисників України.В період з 11 по 14 жовтня велика спортивна зала одного з навчальних закладів Рівненщини зібрала у своїх стінах близько 400 учасників, заявлених в 600 розділах козацького двобою.Діти, віком від 7 до 18 років змагалися у Всеукраїнському турнірі, тоді ж як дорослі спортсмени виборювали нагороди Кубку України.Географія змагань виявилася надзвичайно широкою, адже позмагатися за нагороди приїхали навіть команди прифронтових та фронтових регіонів України – Сумська, Харківська та Донецькі області.Волинська обласна федерація була представлена в загальній кількості 79-ма спортсменами – вихованцями різних спортивних клубів та шкіл.В безкомпромісній боротьбі в октагоні й на татамі волиняни вибороли 39 золотих нагород.Волинську збірну склали спортсмени і спортсменки наступних спортивних організацій міста Луцька та області:-ДЮСШ «Динамо-Прайд»-БК «Бушидо»-ВОСК «Магістр»-СК «Воїн»-СК «Легіон»-СК «Ант»-СК «Скіф»-СК «Фенікс»«Результати наших спортсменів та спортсменок перевершили всі сподівання, адже всього волинянами завойовано аж 39 золотих нагород. Таким чином, ми забрали практично все золото бійцівських розділів «Герць» та «Борня», – розповідає голова Волинської обласної федерації, перший заступник Волинської обласної організації ФСТ «Динамо» України