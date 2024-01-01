Волинські спортсмени привезли 39 золотих нагород зі змагань загальнонаціонального рівня

Волинські спортсмени привезли 39 золотих нагород зі змагань загальнонаціонального рівня
Цими вихідними в Рівному відбулося відразу два змагання загальнонаціонального рівня – Кубок України серед дорослих та Всеукраїнський турнір з козацького двобою пам’яті полеглих захисників України.

В період з 11 по 14 жовтня велика спортивна зала одного з навчальних закладів Рівненщини зібрала у своїх стінах близько 400 учасників, заявлених в 600 розділах козацького двобою.

Діти, віком від 7 до 18 років змагалися у Всеукраїнському турнірі, тоді ж як дорослі спортсмени виборювали нагороди Кубку України.

Географія змагань виявилася надзвичайно широкою, адже позмагатися за нагороди приїхали навіть команди прифронтових та фронтових регіонів України – Сумська, Харківська та Донецькі області.



Волинська обласна федерація була представлена в загальній кількості 79-ма спортсменами – вихованцями різних спортивних клубів та шкіл.

В безкомпромісній боротьбі в октагоні й на татамі волиняни вибороли 39 золотих нагород.

Волинську збірну склали спортсмени і спортсменки наступних спортивних організацій міста Луцька та області:

-ДЮСШ «Динамо-Прайд»
-БК «Бушидо»
-ВОСК «Магістр»
-СК «Воїн»
-СК «Легіон»
-СК «Ант»
-СК «Скіф»
-СК «Фенікс»

«Результати наших спортсменів та спортсменок перевершили всі сподівання, адже всього волинянами завойовано аж 39 золотих нагород. Таким чином, ми забрали практично все золото бійцівських розділів «Герць» та «Борня», – розповідає голова Волинської обласної федерації, перший заступник Волинської обласної організації ФСТ «Динамо» України Олександр Кулаков.
Волинські спортсмени привезли 39 золотих нагород зі змагань загальнонаціонального рівня

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