На Волині горіла господарська споруда





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Вчора вночі, 13 жовтня, виникла пожежа в господарській споруді в с. Літогоща Рожищенської громади Луцького району.



Для боротьби з вогнем залучались рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Рожище, команда місцевої пожежної охорони села Переспа. Вогнем знищено частково дах і перекриття, речі домашнього вжитку.



Причина: коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді.Про це повідомили у ДСНС Волині.Вчора вночі, 13 жовтня, виникла пожежа в господарській споруді в с. Літогоща Рожищенської громади Луцького району.Для боротьби з вогнем залучались рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Рожище, команда місцевої пожежної охорони села Переспа. Вогнем знищено частково дах і перекриття, речі домашнього вжитку.Причина: коротке замикання електромережі.

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