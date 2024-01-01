На Волині горіла господарська споруда

На Волині горіла господарська споруда
На Волині рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Вчора вночі, 13 жовтня, виникла пожежа в господарській споруді в с. Літогоща Рожищенської громади Луцького району.

Для боротьби з вогнем залучались рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Рожище, команда місцевої пожежної охорони села Переспа. Вогнем знищено частково дах і перекриття, речі домашнього вжитку.

Причина: коротке замикання електромережі.
На Волині горіла господарська споруда

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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